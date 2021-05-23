فيديو | شاهد اهداف مباراة بيراميدز وانيمبا في كأس الكونفدرالية «الأهرام يكرر إنجازه»

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة بيراميدز المصري وانيمبا النيجيري في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ضمن مباريات اليوم الأحد 23-5-2021.

كرر نادي بيراميدز المصري إنجازه بالتأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية تواليًا، بعد تعادله بنتيجة (1-1) مع انيمبا النيجيري، في المباراة التي أقيمت على ملعب انيمبا ستاديوم في مدينة آبا، بإياب ربع نهائي.

وأحرز بيراميدز هدف التقدم في الدقيقة (31)، عن طريق لاعبه الشاب الموهوب إبراهيم عادل، قبل أن يسجل إيمانويل إيوالا هدف لفريق انيمبا عند الدقيقة (40).

واستفاد بيراميدز من تفوقه في مباراة الذهاب بنتيجة (4-1) بالقاهرة الأسبوع الماضي، ليظفر الفريق المصري بورقة الترشح الأولى إلى المربع الذهبي، بفوزه (5-2) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

يذكر أن بيراميدز سيواجه الفائز من مواجهة الرجاء المغربي وأورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي، في نصف النهائي، وتقام المواجهة الثانية في المغرب مساء اليوم، علمًا بأن لقاء الذهاب بينهما قد انتهى بنتيجة (1-1) في جنوب أفريقيا.

وانطلقت صافرة بداية مواجهة بيراميدز وانيمبا من الحكم التونسي “صادق السالمي”، في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 14:00 بتوقيت نيجيريا، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

بيراميدز يتقدم وانيمبا يعدل

جاءت بداية المباراة هادئة بين الفريقين، قبل أن يبادر انيمبا بالهجوم حيث صنع فرصة سانحة للتسجيل في الدقيقة (13)، ولكن الحارس أحمد الشناوي تألق في التصدي لتسديدة شيكوما مباوما من انفراد واضح.

وعاد أحمد الشناوي ليتألق من جديد في الدقيقة (23)، بعدما تصدى لتسديدة رائعة من أوزورو، ليحرم انيمبا من افتتاح التسجيل.

وكان انيمبا قريب للغاية من تسجيل الهدف الأول عن طريق محمد فاروق في الدقيقة (30)، ولكن تسديدته مرت بجوار القائم ببضعة سنتيمترات.

وخطف إبراهيم عادل هدف التقدم لفريق بيراميدز في الدقيقة (33) بتسديدة ساقطة رائعة مستغلًا خطأ المدافع، لتسكن الكرة شباك الحارس المتقدم عن مرماه.

وأجبر بيراميدز على إجراء تبديلًا اضطراريًا في الدقيقة (37)، بخروج الحارس المتألق أحمد الشناوي الذي تعرض للإصابة، ودخول شريف إكرامي بدلًا منه.

وأدرك انيمبا هدف التعادل عند الدقيقة (40)، بتسديدة قوية من ايوالا أنايو من خارج منطقة الجزاء أكتفى شريف إكرامي بمشاهدتها وهي تسكن شباكه.

بيراميدز يفلت من الخسارة

وكاد إسلام عيسى يتقدم بالهدف الثاني لفريق بيراميدز في الدقيقة (56)، بعد محاولتين، الأولى تصدى لها حارس إنيمبا، والثانية ارتدت من العارضة.

وضغط انيمبا بعد ذلك أجل زيارة شباك بيراميدز من جديد، وحاول جابرييل أوروك بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة (77) أبعدها الحارس شريف إكرامي عن مرماه ببراعة.

وواصل انيمبا اعتماده على التسديد من خارج منطقة الجزاء، وهذه المرة أرسل محمد فاروق تصويبة قوية من مسافة بعيدة للغاية في الدقيقة (71) تصدى لها شريف إكرامي.

وأنقذ أحمد فتحي فريق بيراميدز من هدف محقق في الدقيقة (81)، بعدما أنفرد ايوالا أنايو بالمرمى داخل منطقة جزاء ولكن تداخل معه فتحي بشكل رائع وأبعد الكرة إلى الركنية.

واستسلم انيمبا في باقي الدقائق حيث أكتفى بالاستحواذ على الكرة في منتصف الملعب، ليعلن الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، ليتأهل بيراميدز إلى المربع الذهبي.

اهداف بيراميدز وانيمبا في الكونفدرالية

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