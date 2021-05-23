مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي بث مباشر يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس لحساب الجولة 38 في الدوري الانجليزي الممتاز، اليوم الأحد 23-5-2021.

يستضيف ليفربول نظيره كريستال بالاس على ملعب آنفيلد روود، في آخر مباريات الفريقين في الدوري الانجليزي هذا الموسم، والتي تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للريدز.

عاد ليفربول أخيرًا إلى المربع الذهبي في الجولة الماضية، حيث أنقض على المركز الرابع بعد فوزه على بيرنلي بنتيجة (3-0)، تزامنًا مع خسارة ليستر سيتي أمام تشيلسي.

وباستثناء مجموعة من الظروف غير المتوقعة، فإن فوز ليفربول على كريستال بالاس اليوم، سيضمن لهم مكانًا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويدخل ليفربول المباراة بمعنويات عالية، حيث يعتبر الفريق الوحيد في الدوري الانجليزي الممتاز، الذي لم يهزم خلال آخر تسعة جولات، فاز في 7 مناسبات، وتعادل في مباراتين.

كما لم يعرف ليفربول الخسارة في آخر مباراة بالدوري الانجليزي في المواسم الأربع الماضية، حيث فاز فيها جميعًا بفارق هدفين أو أكثر.

في المقابل، فقد كريستال بالاس فرصة الوصول إلى 50 نقطة لأول مرة على الإطلاق في الدوري الانجليزي الممتاز، وذلك بعدما خسر في الجولة الماضية أمام آرسنال بنتيجة (3-1).

ويتواجد كريستال بالاس في المركز 13، وفي رصيده 44 نقطة، جمعها من 12 انتصارًا، و8 تعادلات، بينما خسر في 17 مناسبة، وسيسعى إلى تحقيق الفوز على ليفربول لتوديع مدربهم المخضرم الذي سيرحل بعد هذه المباراة “روي هودسون”، بأفضل طريقة ممكنة.

وتنقل مباراة ليفربول وكريستال بالاس على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما تذاع على قناة سبورت تي في 2 البرتغالية.

ويدير مواجهة ليفربول وكريستال بالاس الحكم الانجليزي “أندريه مارينر”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

ليفربول 2-0 كريستال بالاس

الدوري الانجليزي (الجولة 38)

السماح بحضور 10 آلاف متفرج

ملعب آنفيلد روود (مدينة ليفربول)

جارية الآن

تشكيلة ليفربول اليوم

أليسون بيكر – روبرتسون – ويليامز – فيليبس – آرنولد – فينالدوم – فابينيو – تياغو ألكانتارا – محمد صلاح – ساديو ماني – روبرتو فيرمينو.

تشكيلة كريستال بالاس اليوم

جوايتا – ميتشيل – جاري كاهيل – تومكينز – وارد – ريديوالد – مكارثي – شيخ كوياتي – أندرو تاوسيند – ويلفريد زاها – جوردن أيو

اهداف مباراة ليفربول وكريستال بالاس

الدقيقة 36 | جول . ليفربول يتقدم 1/صفر عن طريق السنغالي ساديو ماني (صناعة فيرمينو)

الشوط الأول ينتهي بتقدم ليفربول 1/صفر.

ليفربول يتقدم إلى المركز الثالث بفارق نقطتين عن تشيلسي المتأخر في الشوط الأول بهدف دون رد أمام أستون فيلا على ملعب فيلا بارك، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الخامس بفارق الاهداف عن تشيلسي بسبب تعادله مع توتنهام في الشوط الأول 1/1.

..