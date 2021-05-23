مشاهدة بث مباشر مباراة الصفاقسي وشبيبة القبائل في ربع نهائي الكونفدرالية (الاياب)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الاياب في ربع نهائي الكونفدرالية بين الصفاقسي وشبيبة القبائل، ضمن مباريات اليوم الاحد 23 مايو.

تنطلق مباراة شبيبة القبائل والصفاقسي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، على ملعب 1 نوفمبر 1954 في مدينة تيزي وزو.

تُنقل مباراة شبيبة القبائل والصفاقسي على قناة بي إن سبورتس القطرية HD4 بصوت المعلق الرياضي المصري أحمد عبده، بالاضافة إلى بين سبورت Connect.

يدخل الصفاقسي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن مواطنه التونسي “الترجي” من تحويل خسارته 2/صفر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري إلى فوز بفارق ركلات الجزاء الترجيحية، في ريمونتادا أحدثت ضجة غير عادية ليلة أمس السبت.

وخسر الصفاقسي مباراة الذهاب على ملعب الطيب المهيري بهدف دون رد سجله “رضا بن سايح” إثر ركلة جزاء في الدقيقة 62، علمًا بأن هداف الصفاقسي “فراس شواط” قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ويأمل الفريق الملقب بـ يوفنتوس العرب في تسجيل هدف مُبكر للعب على ورقة العبور إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية وانقاذ موسمه من الضياع.

وسبق للصفاقسي الفوز على ملعب شبيبة القبائل في ذهاب دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2006 بهدف حمزة يونس، وفي الإياب انتصر بهدفين دون رد.

ويُعول شبيبة القبائل الكثير على بطولة الكونفدرالية هذا الموسم بسبب تراجعه الملحوظ في منافسات الدوري الجزائري (البطولة الجزائرية المحترفة)، حيث يحتل المركز السابع برصيد 35 نقطة بفارق 8 نقاط عن وفاق سطيف المتصدر.

ووضع مدرب فريق شبيبة القبائل “دينيس لافاني” كامل تركيزه على مباراتي الصفاقسي خلال الـ 10 أيام الماضية، الأمر الذي كلفه التعادل أمام أهلي برج بوعريريج ثم الخسارة على ملعبه أمام مولودية وهران، في الجولتين الماضيتين من الدوري الجزائري.

الشيء نفسه يخص الصفاقسي الذي أنهى الدوري التونسي (البطولة التونسية المحترفة) في المركز الخامس غير المؤهل إلى البطولات القارية الموسم المقبل بسبب التعادل المُحبط 3/3 الذي تعرض له أمام فريق المستقبل الرياضي برجيش، ليذهب المركز الثالث إلى اتحاد بن قردان.