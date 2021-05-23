بث مباشر | مشاهدة مباراة الرجاء وأورلاندو بايرتس في كأس الكونفدرالية الأفريقية (الإياب)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الرجاء المغربي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية (الإياب)، ضمن مباريات اليوم 23-5-2021.

يستضيف الرجاء المغربي نظيره الجنوب أفريقي أورلاندو على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، وعينه على تحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل الى الدور نصف النهائي من البطولة.

حقق الرجاء نتيجة رائعة أمام الفريق الجنوب أفريقي في ذهاب ربع النهائي بالتعادل الإيجابي 1-1 في مباراة رأى مسؤولو الرجاء فيها أنهم تعرضوا لظلم تحكيمي اعترضوا عليه رسميا لدى الاتحاد الافريقي (كاف).

وتاهل الرجاء المغربي لهذا الدور بعدما حقق العلامة الكاملة في الدور الأول بانتصاره في 6 من أصل 6 مباريات رغم أن مجموعته ضمت فرقا قوية مثل بيراميدز المصري الذي تغلب عليه فى محموع نتيجة الذهاب والإياب بنتيجة 5-صفر.

بث مباشر الرجاء وأورلاندو بايرتس

تنطلق صافرة بداية مباراة الرجاء وأورلاندو فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت الدار البيضاء.

تنقل مباراة الرجاء وأورلاندو فى كأس الكونفدرالية الافريقية على قناة بي إن سبورتس إتش دي (6) بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، وقناة وبي إن سبورتس كونكت، كما تُنقل ايضا عبر القناة الرياضية المغربية تي إن تي إتش دي بصوت المعلق الرياضي المغربي “عادل المسعودي”.

الرجاء (4-0) أورلاندو بايرتس

كأس الكونفدرالية الافريقية (إياب دور ربع النهائي)

ملعب محمد الخامس – الدار البيضاء

جارية الآن

تشكيلة الرجاء اليوم | أنس الزنيتي – عبد الجليل جبيرة – إلياس حداد – مروان هدهودي – عبد الإله مدكور – زكرياء الوردي – عمر العرجون – سفيان رحيمي – فابريس نجوما – محمود بنحليب – بين مالانجو.

تشكيلة أورلاندو بايرتس اليوم | واين سانديلاندس – باسيكا ماكو – إينوسنت ماييلا – ثيولاني – وايدي جوستي – ندلفو – ماباسو – أمود موناري – فيسينت بولي – ديون هوتو – تمبينكوسي لورش.

احداث المباراة

الدقيقة (7) جول _ “بين مالانجو” يتقدم لـ الرجاء

الدقيقة (22) جول _ “زكريا الوردي” يسجل الهدف الثاني لمصلحة الرجاء

الدقيقة (31) جول _ “سفيان رحيمي” يُضيف الهدف الثالث للرجاء

الدقيقة (36) جول _ “مالانجو” يسجل الهدف الرابع للرجاء

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