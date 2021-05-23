مشاهدة مباراة تشيلسي واستون فيلا في الدوري الانجليزي بث مباشر يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة تشيلسي واستون فيلا لحساب الجولة 38 (الأخيرة) في الدوري الانجليزي الممتاز، اليوم الأحد 23-5-2021.

يستضيف يستضيف استون فيلا نظيره تشيلسي على ملعب فيلا بارك، في آخر مباريات الفريقين في الدوري الانجليزي هذا الموسم، والتي تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للبلوز.

كان تشيلسي قد أقترب من حسم بطاقة تأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه الصعب على لسيتر سيتي بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن مواجهات الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة واحدة ليفربول وليستر سيتي (الرابع والخامس) على الترتيب، ويكفي البلوز الفوز اليوم بأي نتيجة لحسم ثالث بطاقات دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

على الجانب الآخر يدخل أصحاب الضيافة مباراة اليوم بمعنويات عالية بعد ان حقق الفوز خارج ملعبه فى الجولة الماضية أمام توتنهام بنتيجة 2-1، ويحتل أستون فيلا المركز الحادي عشر بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 52 نقطة،

يذكر ان مباراة الذهاب بين تشيلسي واستون فيلا فى الدوري الانجليزي قد انتهت بالتعادل الايجابي بهدف مقابل هدف، سجل للبلوز اللاعب “أوليفيه جيرو”، وتعادل للفيلانس “أنور الغازي”، فى المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج بلندن.

بث مباشر تشيلسي واستون فيلا

تنطلق صافرة بداية مباراة تشيلسي واستون فيلا فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة تشيلسي واستون فيلا فى الدوري الانجليزي على قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميم (2)، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما تُنقل على قناة سكاي سبورت.

استون فيلا (2-1) تشيلسي

الدوري الانجليزي (الجولة 38)

ملعب فيلا بارك

انتهت

تشكيلة استون فيلا اليوم | إيميليانو مارتينيز – ماثيو تارجيت – تيرون منغس – كورتني هوس – إزري كونسا – مارفيلس ناكامبا – جون ماكجين – أنور الغازي – جاك جريليش – بيرتراند تراوري – أولي واتكينز.

تشكيلة تشيلسي اليوم | إدوارد ميندي – أنتونيو روديجر – تياجو سيلفا – رييس جيمس – بينجامين تشايلويل – جورجينهو – ماتيو كوفاتشيتش – سيزار ازبيليكويتا – ماسون مونت – كريستيان بوليسيتش – تيمو فيرنر.

احداث المباراة

الدقيقة (43) جول – “بيرتراند تراوري” يتقدم لـ أستون فيلا

الدقيقة (52) جول “أنور غازي” يسجل الهدف الثاني لـ أستون فيلا من ركلة جزاء

الدقيقة (70) جول “تشايلويل” يسجل هدف تقليص الفارق لـ تشيلسي

كاد الفيلانس أن يُورط أسود لندن لولا هدية جاره اللندني توتنهام الفائز على ليستر سيتي بنتيجة 4-2، ليضمن تشيلسي بطاقة الترشح الى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم رغم خسارته اليوم من أستون فيلا بنتيجة 1-2.

اقرأ ايضا