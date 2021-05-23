بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون في الدوري الانجليزي (الجولة 38)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون لحساب الجولة 38 في الدوري الانجليزي الممتاز، اليوم الأحد 23-5-2021.

يستضيف مانشستر سيتي نظيره ايفرتون على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، في آخر مباريات الفريقين في الدوري الانجليزي هذا الموسم، والتي تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للتوفيز.

ويعتلي مانشستر سيتي قمة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 83 نقطة، متفوقاً بفارق 12 نقطة عن وصيفه وجاره مانشستر يونايتد.

ويدخل فريق إيفرتون مواجهة اليوم ضد مانشستر سيتي، بحثاً عن تحقيق الفوز وخطف آخر بطاقة مؤهلة إلى الدوري الأوروبي “يوروباليج”.

وينتظر إيفرتون تعثر توتنهام الذي يحل ضيفاً على ليستر سيتي، في مواجهة صعبة للغاية على الطرفين، خاصة أن فريق الثعالب يسعى لتحقيق الفوز على السبيرز في ظل صراعه على خطف بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وسيسعي المدرب “بيب جوارديولا” إلى منح الفرص للعديد من اللاعبين في مواجهة إيفرتون، إذ يخشى المدرب الإسباني على لاعبيه الأساسيين، قبل 6 أيام من نهائي دوري أبطال أوروبا ضد نظيره تشيلسي.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين، انتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 فى المباراة التي أقيمت على ملعب جوديسون بارك معقل إيفرتون، وإلتقى الفريقان آخر مرة في الملعب ذاته في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 20 مارس الماضي، وحسمها السيتزينز بهدفين نظيفين.

بث مباشر مانشستر سيتي وايفرتون

تنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وايفرتون فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة الحكم “مايكل أوليفير”.

وتنقل مباراة مانشستر سيتي وايفرتون فى الدوري الانجليزي على قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميم (3) بصوت المعلق الرياضي العماني “عامر الخوذيري”، كما تُنقل على قناة بس إن سبورت كونكت، وقناة سكاي سبورت 2 الألمانية.

مانشستر سيتي ( 2-0 ) ايفرتون

الدوري الانجليزي (الجولة 38)

السماح بحضور 10 آلاف متفرج

ستاد الاتحاد

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تشكيلة مانشستر سيتي اليوم

إيدرسون – زينشينكو – روبن دياز – جون ستونز – كايل ووكر – فيل فودين – فيرناندينيو – كيفين دي بروينه – رحيم سترلينج – رياض محرز – جابرييل جيسوس.

تشكيلة ايفرتون اليوم

بيكفورد – لوكاس دين – جودفري – مايكل كين – هولجيت – آلان ماركيز – ديفيز – عبد الله دوكوري – سيجوردسون – ريتشارلسون – كالفيرت لوين.

اهداف مباراة مانشستر سيتي وايفرتون

الدقيقة 11 | جول . مانشستر سيتي يتقدم 1/صفر عن طريق كيفين دي بروينه (صناعة رياض محرز)

الدقيقة 14 | جول . مانشستر سيتي يعزز تقدمه 2/صفر عن طريق جابرييل جيسوس (صناعة كيفين دي بروينه)

الدقيقة 36 | ركلة جزاء ضائعة من لاعب إيفرتون (سيجوردسون).

الشوط الأول ينتهي بتقدم مانشستر سيتي 2/صفر على ملعب الاتحاد.

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