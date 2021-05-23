الامارات | إنتر ميلان يحتفل بلقب الدوري الإيطالي بمهرجان تهديفي في مرمى أودينيزي

شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يحتفل بلقب الدوري الإيطالي بمهرجان تهديفي في مرمى أودينيزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل إنتر ميلان رسمياً بلقبه بطلاً للدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة التاسعة عشرة في تاريخه والأولى منذ 2010، بمهرجان تهديفي في مرمى ضيفه أودينيزي 5-1 الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة.

وبكر إنتر ميلان بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة الثامنة عبر مدافعه الدولي الإنكليزي السابق آشلي يونغ بتسديدة بيسراه إثر تمريرة من الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس لعبها ساقطة من مسافة قريبة داخل المرمى.

وعزز لاعب الوسط الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن تقدم أصحاب الأرض بهدف ثان قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول من ركلة حرة مباشرة (44).

وواصل إنتر ميلان سيطرته في الشوط الثاني وحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي داخل المنطقة من الهولندي مارفين تسيخلار فانبرى لها مارتينيس مسجلا الهدف الثالث ورافعا رصيده الى 17 هدفا هذا الموسم (55).

وأضاف الجناح الدولي الكرواتي إيفان بيريشيتش الهدف الرابع بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة بعد تمريرة من لاعب الوسط الدولي الأوروغوياني ماتياس فيسينو (64)، قبل أن يسجل الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الخامس من مسافة قريبة عندما لعب الدولي التشيلي أليكسيس سانشيس كرة ساقطة ارتطمت بالقائم الأيسر وارتدت من لوكاكو إلى داخل المرمى (71).

وعزز لوكاكو موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين برصيد 24 هدفا بفارق خمسة أهداف خلف مهاجم يوفنتوس الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو المتصدر.

وحصل أودينيزي على ركلة جزاء بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد اثر لمسة يد على إريكسن، فانبرى لها الأرجنتيني الآخر روبرتو بيريرا بنجاح (79).

وهو الفوز الـ28 لإنتر ميلان هذا الموسم مقابل سبعة تعادلات وثلاث هزائم فقط، فجمع 91 نقطة بفارق 11 نقطة عن أقرب مطارديه أتالانتا الذي يستضيف ميلان لاحقا.

وضمن أتالانتا التواجد بين الأربعة الأوائل وبالتالي البطاقة الثانية المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما يتنافس نابولي وميلان (كلاهما يملك 76 نقطة) ويوفنتوس على البطاقتين المتبقيتين.

ويلعب نابولي مع ضيفه فيرونا، ويوفنتوس مع مضيفه بولونيا.

ويحتاج ميلان ونابولي الى الفوز لضمان البطاقتين المتبقيتين بغض النظر عن نتيجة مباراة يوفنتوس المهدد بالغياب عن المسابقة القارية العريقة.

ويلعب لاحقاً أيضاً ساسوولو مع لاتسيو، وسبيتسيا مع روما، وتورينو مع بينيفينتو.

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