شكرا لقرائتكم خبر عن ختام المرحلة الأولى لبرنامج تطوير مواهب التنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم اتحاد الإمارات للتنس أول أمس السبت المرحلة الأولى من برنامج تطوير لاعبي التنس الموهوبين، الذي يشرف عليه الاتحاد؛ وذلك بتنظيمه مهرجان الطفل الإماراتي الأول للاعبي التنس الصغار والذي نظمه مركز تطوير التنس التابع للاتحاد في ملاعب نادي النصر ليجيرلاند في دبي بمشاركة 32 لاعباً ولاعبة للأعمار من 4-10 سنوات، بحضور ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس والمشرف العام على البرنامج، والذي قام بتكريم اللاعبين واللاعبات وتوزيع شهادات المشاركة والميداليات عليهم.

وأشاد المرزوقي بالمكاسب الفنية المتحققة من البرنامج باعتباره نواة لمستقبل مشرق للعبة التنس، وأكد أن اتحاد التنس يعتز بهذه المبادرة؛ لأهميتها في استكشاف المواهب منذ الأعمار المبكرة ولن يألوا جهداً في تقديم الدعم الفني اللازم لذلك، وقدم شكره لأولياء الأمور للدور المهم بتشجيع أبنائهم على ممارسة اللعبة وحرصهم على الاستمرار فيها، متمنياً لهم أن يكونوا من اللاعبين المميزين مستقبلاً.

وأشاد المرزوقي بنجاح البرنامج الذي انطلق في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي بإشراف مدرب المنتخب الوطني هشام البراملي والمدرب النيجيري جون اوديمي، وبالجهود التي تم بذلها من أجل الاستمرار ووفقاً للإجراءات الاحترازية، ووصفه بأنه خطوة مهمة في التشجيع على ممارسة التنس في الدولة، وكشف عن تطلعاته بأن يزداد عدد المشاركين في المرحلة الثانية من البرنامج التطويري وبما يسهم بزيادة عدد ممارسي التنس مستقبلاً.

ويأتي تنظيم المهرجان ضمن خطط الاتحاد الرامية إلى التشجيع على ممارسة رياضة التنس والتي تندرج ضمن برنامج اكتشاف المواهب الذي ينظمه الاتحاد ويهدف إلى استكشاف اللاعبين المواطنين وتطويرهم وفقاً لاتفاقية التعاون مع الاتحاد الدولي للتنس.

وأعرب أولياء أمور المشاركين عن سعادتهم بنجاح البرنامج الذي أسهم بتدريب أبنائهم على التنس وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.