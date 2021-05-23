شكرا لقرائتكم خبر عن حظ سائق فيراري لوكلير العاثر مستمر في موناكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استمر حظ شارل لوكلير العثر في موناكو إذ تسببت مشكلة في السيارة في عدم مشاركة سائق فيراري الحاصل على مركز أول المنطلقين في سباق الأحد ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وقال فيراري إنه اكتشف مشكلة في عمود التدوير وكان من المستحيل إصلاحها قبل انطلاق السباق.

وكان السائق البالغ عمره 23 عاما تأهل في المقدمة في السباق المقام في الإمارة التي ولد بها لكنه تعرض لحادث في الثواني الأخيرة من التجارب التأهيلية ما أدى إلى إنهائها، ولم يسبق أن أنهى لوكلير سباق موناكو الذي أُلغي في العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وانسحب بسبب حادثين في 2018 و2019، كما فشل في إنهاء سباقين في فورمولا 2 في 2017، لكنه كان يأمل في أن يحقق أول فوز لسائق قادم من موناكو منذ لويس شيرون في 1931.

وقال لوكلير: «للأسف أصبحت معتاداً على هذا الشعور هنا. لم يسبق لي إنهاء أي سباق هنا، والآن لم أشارك في سباق العام الحالي... من الصعب تقبل ذلك.

أشعر بالأسف من أجل الفريق. الفنيون قاموا بعمل مذهل بالأمس لمحاولة التأكد من كل شيء وكانوا سعداء صباح اليوم للتأكد من أن كل شيء على ما يرام، ثم حدث ما حدث وكان الأمر المقلق للفريق بعد الحادث هو صندوق التروس، إذ أن استبداله سيؤدي إلى التأخر عند الانطلاق.

وأعلن الفريق الإيطالي بالأمس عدم وجود مشكلة في صندوق التروس وأكد ذلك اليوم الأحد قبل ظهور المشكلة في عمود التدوير.

وقال لوكلير:«أنا واثق من الأمر مرتبط بحادث الأمس. الأجواء كانت قاتمة داخل مرأب الفريق».

وبغياب لوكلير انطلق ماكس فرستابن سائق رد بول من الصف الأول بمفرده وخلفه فالتيري بوتاس سائق مرسيدس.