جوتا على الدكة.. كلوب يعلن تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس في جولة الحسم

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس الحاسمة، في الخامسة مساء اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، ويليامز، فيليبس، روبتسون

الوسط: ألكانتارا، فابيانو، ويجنالدوم، ماني، ومحمد صلاح.

الهجوم: فيرمينيو

فيما يجلس على دكة البدلاء جوتا وهندرسون وشامبرلين وشاكيري وجونز وأدريان وميانو ونيكو ويليامز وتسيمكاس

يستضيف ليفربول، المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره كريستال بالاس، في الخامسة مساء اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول حامل اللقب، المباراة منتشيا بفوزه على بيرنلي 3-0 في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الرابع بـ66 نقطة، متفوقا على ليستر سيتي الخامس بفارق الأهداف، ولا بديل أمام الريدز سوى الفوز على كريستال بالاس لضمان تأهلهم لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.