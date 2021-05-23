شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول بديل استراتيجي أمام موسيماني فى السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض الجهاز الفني للأهلي المُجازفة والدفع بالدولي التونسي على معلول أساسياً فى مباراة نهضة بركان المغربى، المقرر لها الجمعة المقبل، فى بطولة السوبر الأفريقي. ورغم تماثل معلول للشفاء من إصابته الأخيرة والطويلة إلا أن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، يرفض فكرة الدفع به أساسياً، خاصة أن الاعب عائد منذ غياب فترة طويلة عن الملاعب.

ويرغب موسيماني فى الاسعانة بعلي معلول ليبقى أحد الأوراق الرابحة على دكة الاحتياطى والدفع به فى المباريات حسب مجرياتها.

ويغيب على معلول عن مباريات الأهلي منذ مباراة بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الماضى بكأس العالم للأندية بقطر للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية.

وغادرت بعثة الأهلي جنوب أفريقيا ظهر اليوم فى الطريق إلى قطر لخوض مباراة السوبر الأفريق أمام الفريق الغربي فيما سيتخلل الرحلة ترانزيت في أسوان.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب أفريقيا بالفوز عليه ذهاباً بثنائية نظيفة في القاهرة والتعادل في لقاء لعودة أمس ، السبت، بهدف لمثله.