شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان يقود الاتحاد السكندري أمام الجونة بعد إيقاف العميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود طارق سليمان المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري فريقه أمام الجونة فى اللقاء المقرر الثلاثاء المقبل بالجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري العام، بعد قرار اتحاد الكرة بإيقاف العميد حسام حسن المدير الفني أربع مباريات.

ومنح حسام حسن مساعده طارق سليمان بعض التعليمات التي وجب تنفيذها في قيادة الفريق بعد علمه بالعقوبة الموقعة عليه من لجنة المسابقات، حيث يتواجد العميد في المدرجات لحين البت في التظلم المقدم من إدارة النادي ضد العقوبات، أو لحين الانتهاء منها.

وقررت إدارة المسابقات، السبت، إيقاف حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري 4 مباريات، وتغريمه 20 ألف جنيه، للسلوك غير الرياضي، خلال مباراة فريقه أمام النادي المصري.

حقق نادي المصري البورسعيدي فوزا صعبا على نادي الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز هدف المباراة الوحيد حسن على في الدقيقة 84 من ركلة جزاء احتسبها إبراهيم نور الدين بعد عرقلة محمود رزق لحسن على داخل منطقة الجزاء والذى ترجمها بنجاح.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.