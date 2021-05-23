شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى الجديد للزمالك يتسلم الملفات المالية لمناقشتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم حسين السمرى، المدير التنفيذى لنادى الزمالك، عدداً من الملفات المالية الخاصة بالنادى والتى سيتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة الحالية مع اللجنة السابقة.

من ناحيته كشف المدير التنفيذي لنادي الزمالك أن كرة القدم لها أولوية أولى فى حسابات اللجنة الحالية، مؤكدا أن الزمالك هو كرة القدم فى الأساس، مع عدم نسيان باقى الألعاب.

وتحدث السمري عن كواليس جلسة وزير الشباب والرياضة مع لجنة ادارة نادي الزمالك السابقة والحالية. وقال السمرى في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الوزير حرص على تكريم اللجنة السابقة برئاسة اللواء عماد عبد العزيز وتوجيه الشكر لهم على الفترة التي قضوها فى الإدارة، كما حرص على دعم اللجنة الجديدة برئاسة حسين لبيب وأكد دعمه الكامل لهم.

وأضاف السمرى، أن الزمالك من أكبر أندية مصر والوطن العربي، مشيرًا إلي أن اللجنة الجديدة ستمهد الطريق للمجلس الجديد المنتخب نظرا لسعيها لحل العديد من الأزمات الحالية، مؤكدًا ان ملف كرة القدم من اولويات لجنة حسين لبيب.