شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إدارة الزمالك تتسلم النادى رسميا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجدت اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة النادي فى مقر وزارة الرياضة اليوم، الأحد، على هامش تكريم الوزارة للجنة السابقة التى أدارت النادي الفترة الماضية.

وقرر وزير الشباب والرياضة إقامة حفل تكريم للجنة القضائية التي كانت تدير النادي، عصر اليوم بمقر الوزارة.

ومن المقرر أن تتوجه اللجنة بعد ذلك لمقر النادى لمباشرة عملها بعد استلام إدارة النادي بشكل رسمي.

وتتكون اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة النادي من حسين لبيب رئيسا، ومحمد الأتربي نائبا للرئيس، وطارق جبريل مديرا ماليا، وهاني برزي وعمرو أدهم والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد أعضاء والدكتور حسين السمري مديرا تنفيذيا والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.