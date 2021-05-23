شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السمرى يكشف كواليس جلسة لجنتى الزمالك السابقة والحالية مع وزير الرياضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف حسين السمرى، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، كواليس جلسة وزير الشباب والرياضة مع لجنة إدارة نادى الزمالك السابقة والحالية.
وأكد السمرى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الوزير حرص على تكريم اللجنة السابقة برئاسة اللواء عماد عبد العزيز وتوجيه الشكر لهم على الفترة التى قضوها فى الإدارة، كما حرص على دعم اللجنة الجديدة برئاسة حسين لبيب وأكد دعمه الكامل لهم.
وأضاف السمرى، أن الزمالك من أكبر أندية مصر والوطن العربي، مشيرًا إلي أن اللجنة الجديدة ستمهد الطريق للمجلس الجديد المنتخب نظرا لسعيها لحل العديد من الأزمات الحالية، مؤكدًا أن ملف كرة القدم من أولويات لجنة حسين لبيب.
وكرم وزير الرياضة لجنة إدارة الزمالك السابقة برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، والمستشار هشام إبراهيم، والمستشار سامي صبحي، أعضاء اللجنة السابقة لإدارة النادي بالإضافة إلى تكريم أعضاء اللجنة التنفيذية.
وزير الشباب والرياضة قام بتعيين لجنة جديدة لإدارة النادي تتكون من: حسين لبيب رئيسا، ومحمد الاتربي نائبا للرئيس، وطارق جبريل مديرا ماليا، وهاني بيرزي وعمرو أدهم والدكتور حسام المندوه و حسين السيد أعضاء والدكتور حسين السمري مديرا تنفيذيا والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.