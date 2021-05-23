شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السمرى يكشف كواليس جلسة لجنتى الزمالك السابقة والحالية مع وزير الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين السمرى، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، كواليس جلسة وزير الشباب والرياضة مع لجنة إدارة نادى الزمالك السابقة والحالية.

وأكد السمرى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الوزير حرص على تكريم اللجنة السابقة برئاسة اللواء عماد عبد العزيز وتوجيه الشكر لهم على الفترة التى قضوها فى الإدارة، كما حرص على دعم اللجنة الجديدة برئاسة حسين لبيب وأكد دعمه الكامل لهم.

وأضاف السمرى، أن الزمالك من أكبر أندية مصر والوطن العربي، مشيرًا إلي أن اللجنة الجديدة ستمهد الطريق للمجلس الجديد المنتخب نظرا لسعيها لحل العديد من الأزمات الحالية، مؤكدًا أن ملف كرة القدم من أولويات لجنة حسين لبيب.