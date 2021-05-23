شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكرم لجنة الزمالك السابقة برئاسة عماد عبد العزيز.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم أشرف صبحي، وزير الرياضة، لجنة إدارة الزمالك السابقة برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، والمستشار هشام إبراهيم، والمستشار سامي صبحي، وأعضاء اللجنة السابقة لإدارة النادي بالإضافة إلى تكريم أعضاء اللجنة التنفيذية.

وعادت اللجنة السابقة لنادى الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء مرة أخرى بعد انتهاء التكريم من وزارة الشباب والرياضة فى حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، لإنهاء إجراءات التسليم والتسلم للجنة الجديدة التى تم تعيينها مؤخرا برئاسة حسين لبيب.

وعين وزير الشباب والرياضة لجنة جديدة لإدارة النادي تتكون من: حسين لبيب رئيسا، ومحمد الاتربي نائبا للرئيس، وطارق جبريل مديرا ماليا، وهاني بيرزي وعمرو آدهم والدكتور حسام المندوه و حسين السيد أعضاء والدكتور حسين السمري مديرا تنفيذيا والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.

وتعقد لجنة إدارة نادى الزمالك الجديدة، برئاسة حسين لبيب، اجتماعا مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى مقر الوزارة، قبل البدء رسمياً فى إجراءات استلام النادى من اللجنة المؤقتة السابقة برئاسة اللواء عماد عبد العزيز.

ويأتى اجتماع اللجنة مع الوزير فى إطار الخطوات التنسيقية بين الوزارة واللجنة الجديدة، ومناقشة خطة العمل فى النادى الفترة المقبلة.