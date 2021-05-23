شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتعادل مع إنيمبا النيجيرى 1/1 ويتأهل إلى نصف نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق بيراميدز مع إنيمبا النيجيري بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما باستاد إنيمبا الدولي بمدينة أبا، فى إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتأهل بيراميدز لنصف نهائي البطولة وينتظر الفائز من الرجاء المغربي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

ونجح إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز فى إحراز الهدف الأول لفريقه بالدقيقة 32، وتعادل اويليا ايمانويل لفريق انيمبا النيجيرى فى الدقيقة 40 من الشوط الأول.

وعبر بيراميدز فريق إنيمبا بالتفوق بنتيجة 5-2 في مجموع المواجهتين ليواصل مشواره في البطولة القارية ويصل نصف النهائي للموسم الثاني على التوالي.

وشهد الشوط الأول إصابة أحمد الشناوى حارس مرمي بيراميدز في الدقيقة 37 ما تسبب في عدم استكمال المباراة والدفع بشريف إكرامي بدلا من الشناوى.

وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل يتكون من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوى

خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد فتحي - علي جبر - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - محمود حمادة - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

وتواجد على مقاعد البدلاء فى المباراة:

شريف إكرامي - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - طارق طه - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمد الجباس - دييجو رولان

وجاء تشكيل إنيمبا كالتالي:

جون نوبلي، دانيل داركواه، فاروق محمد، اومويلي ابراهاما، اوزورا فيلكس، اويليا ايمانويل، اديباوا اولايكين، اوليسما شيننيد، ايجبي مانيوه، اوجبوننايا نيسلون، مباوما شيكويواما

بيراميدز حقق فوزا كاسحا على حساب إنيمبا بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء الذهاب الذى أقيم الأحد الماضي على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة