شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتأهل لربع نهائى أفريقيا للسلة بعد الفوز على دوان السنغالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق رجال الزمالك لكرة السلة انتصاراته فى بطولة أفريقيا للأندية بعد الفوز على دوان السنغالي بنتيجة 86-62 ورفع رصيده إلى 4 نقاط فى المركز الثانى خلف فيروفيارو صاحب الـ 5 نقاط والذى أنهى مبارياته.

وحسم الزمالك تأهله لربع النهائى كمتصدر المجموعة بغض النظر عن نتيجة مباراته الختامية أمام المجمع البترولى الجزائري.

وفى حال فوز الزمالك بالمباراة الختامية يرفع رصيده إلى 6 نقاط، أما فى حالة الخسارة فيصل رصيده إلى 5 نقاط، ويتوقف على فيروفيارو وقتها بالمواجهات المباشرة.

وبذلك تأهلت أندية اتحاد المنستير التونسى وباتريتوس الرواندى وسلا المغربى وبترو أتليتكو الأنجولى والزمالك المصرى وفيروفيارو الموزمبيقى إلى ربع النهائي.

ويتبقى مقعدان لحسم جميع المتأهلين إلى ربع النهائى من بين أفضل فريقين فى المركز الثالث بالمجموعات الثلاثة.