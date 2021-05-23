شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواهب كروية غرقت فى طوفان السوشيال ميديا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم العديد من المواهب كروية، إلا أن تلك المواهب غرقت فى طوفان السوشيال فى ظل مراقبة أفعالهم الدائمة، سواء على الصعيد الفنى داخل الملعب أو الأخلاقى أو حتى حياتهم الشخصية البعيدة عن الملعب حتى أصبحوا حديث صفحات التواصل الاجتماعى وابتعادهم عن مستواهم الفنى داخل الملعب، نرصد أبرز 5 مواهب كروية فى السطور التالية..

_ شيكابالا

دائما ما يتهم شيكابالا بعدم ضبط النفس أو التحكم فى أعصابه والانسياق وراء استفزازات الجمهور الأحمر، خاصة أن هجوم الجماهير المنافسة يتعرض له أى لاعب، لا سيما وإن كان يتمتع بخبرات شيكابالا وأهدافه الحاسمة فى مرمى الخصوم.

شارك شيكابالا فى 21 مباراة، منها 17 مباراة بالدورى الممتاز هذا الموسم و 4 فى دورى أبطال أفريقيا، سجل خلاله هدفين وصنع 4، وزادت القيمة التسويقية لمحمود عبد الرزاق شيكابالا بمقدار 50 ألف يورو لتصل إلى 250 ألف يورو بعدما كانت 200 ألف يورو فقط في وقت سابق.

بالرغم من امتلاك كهربا قدرات فنية عالية لم تظهر حتى الآن مع الأهلي، إلا أنه دائما فى مرمى اتهامات جمهور السوشيال ميديا بسبب انشغاله ببعض الأمور الخارجية عن الملعب، وربما بسبب دخوله فى أكثر من أزمة داخل الفريق.

شارك كهربا مع الأهلي فى 20 مباراة منذ بداية الموسم الجاري، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفاً وحيداً، ويعانى صانع ألعاب الفريق الأحمر من تذبذب فى المستوى منذ عودته من الإيقاف لمدة شهر بداعى عدم الالتزام في الأهلي، فيما تبلغ قيمته التسويقية مليون و200 ألف يورو.

و لا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لصالح جمعة عن كهربا، لاسيما أنه منذ أن كان لاعبا فى صفوف الأهلى كانت تلاحقه المشاكل والأزمات، خاصة أنه لم يركز فى الملعب ويشغل نفسه بالسهرات والسفر. وشارك صالح جمعة مع سيراميكا كليوباترا هذا الموسم فى 13 هدفا أحرز هدفا وصنع 2 آخرين، بينما تبلغ قيمته التسويقية 250 ألف يورو .

لاعب الزمالك السابق المنتقل إلى صفوف زعيم الثغر دائما ما كان يثير جدل الجماهير على السوشيال ميديا فى ظل أزماته المستمرة مع الإدارة سابقا. فيما شارك أحمد رفعت لاعب الإتحاد السكندرى فى 23 مباراة من بينها 22 لقاء فى الدورى الممتاز وواحدة فى كأس مصر محرزا 4 أهداف و صانعا 5 أسيست، وتبلغ قيمته التسويقية 500 ألف يورو .

أما أداء حسين الشحات لاعب الأهلى هو سبب غضب جمهور السوشيال ميديا عليه فى الفترة الأخرة ، ولا يقدم أفضل مستوياته مع الفريق منذ فترة طويلة، وهو ما ظهر في غياب شراسته الهجومية وإهدار الفرص على المرمى.

شارك حسين الشحات فى 25 مباراة من بينها 17 فى الدورى الممتاز و6 دورى أبطال أفريقيا و 2 فى كأس العالم للأندية، فيما تبلغ قيمته التسويقية مليون يورو.