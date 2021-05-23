الامارات | بالفيديو: حركة خارقة غير مسبوقة في تاريخ الجمباز على حصان القفز

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: حركة خارقة غير مسبوقة في تاريخ الجمباز على حصان القفز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت نجمة الجمباز الاميركية سيمون بايلز الى المنافسات السبت بتنفيذها حركة غير مسبوقة في تاريخ المنافسات لدى السيدات على حصان القفز، لتؤكد جهوزيتها التامة لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق بعد شهرين.

بايلز المتوجة بخمس ذهبيات أولمبية في ريو 2016، لم تشارك في مسابقات رسمية منذ فوزها بخمس ذهبيات في بطولة العالم للجمباز عام 2019. ولكنها قامت بحركة خارقة غير مسبوقة في تاريخ المنافسات على حصان القفز تُسمى «يورشنكو دابل بايك»، وذلك في في لقاء إنديانابوليس في الولايات المتحدة السبت.

وتتضمن الحركة دخول جانبي الى منصة القفز ووضع الايادي من الجهة الخلفية على حصان القفز قبل ان تقوم بقفزتين خلفيتين، وهو ما لم يحصل ابدًا سابقًا ضمن منافسات السيدات، حيث تعتبر الحركة في غاية الصعوبة نظرًا للقوة والعلو والتقنية العالية التي تتطلبها، إذ إن أي هبوط خاطئ قد يؤدي الى اصابات قوية في الظهر.

وقامت بايلز (24 عامًا) بالحركة بطاقة كبيرة لدرجة انها أفرطت في الدوران قليلاً وقامت بخطوة الى الوراء عند الهبوط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news