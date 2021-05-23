شكرا لقرائتكم خبر عن جولة الحسم.. جميع نتائج المباريات في الدوري الإنجليزي لحظة بلحظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، اليوم، مجدًا جديدًا في صراع هدافى الدورى الإنجليزى لكرة القدم، عندما يلتقى فريقه مع كريستال بالاس، في الجولة الأخيرة للبريميرليج، وذلك عند الخامسة عصرًا.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب الهدافين مع هارى كين، مهاجم فريق توتنهام، برصيد 22 هدفًا، ويسعى مو للهروب بصدارة الهدافين مستغلًا سهولة مواجهة منافسه مقارنة بالمواجهة الصعبة لفريق توتنهام الذي يواجه ليستر سيتى..

وتشغل الجولة الأخيرة للدورى الإنجليزى أنظار العالم، فعلى الرغم من حسم فريق مانشستر سيتى درع البطولة، فإن المنافسة ساخنة للغاية على المركزين الثالث والرابع بين فرق ليفربول، وتشيلسى، وليستر سيتى.

ويحتل فريق تشيلسى المركز الثالث برصيد 67 نقطة، يليه ليفربول برصيد 66 نقطة، ثم ليستر سيتى في المركز الخامس بنفس الرصيد، لكن الريدز يتفوق بفارق الأهداف، حيث يتميز الريدز بفارق 4 أهداف.

ويلتقى عند الخامسة فريق تشيسلى مع أستون فيلا، ويحتاج الأول للفوز بأى نتيجة لتأكيد تواجده في المركز الثالث، أما في حال عدم الفوز فإنه سينتظر نتيجة مباراتى ليفربول وليستر سيتى الذي يدخل مواجهة صعبة أمام توتنهام عند الخامسة أيضًا.

فيما يحتاج ليفربول للفوز بأى نتيجة وعدم فوز ليستر سيتى بفارق خمسة أهداف من أجل التأهل.

وتنص اللائحة على احتساب فارق الأهداف بين الفرق في حالة التساوى في عدد النقاط.

وفى نفس التوقيت، يلتقى مانشستر سيتى صاحب المركز الأول مع إيفرتون، وولفرهامبتون مع مانشستر يونايتد، وأرسنال مع برايتون.+

جميع نتائج المباريات في الدوري الإنجليزي

أرسنال (0) ضد (0) برايتون

تشيلسي(0) ضد (0) أستون فيلا

نيوكاسل(0) ضد (0)فولهام .

ليفربول (0) ضد (0) كريستال بالاس

وست بروميتش (0)ضد(0) ليدز

توتنهام (0) ضد (0) ليستر سيتي

مانشستر سيتي (2)ضد(0) إيفرتون

بيرنلي (0) ضد (0) شيفيلد

ساموثهامبتون( 0)ضد و(0)ست هام

مان يونايد (1) ضد (0) ولفرهامبتون