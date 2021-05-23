شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول (0) - (0) كريستال بالاس .. لحظة بلحظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب، تشكيل فريق ليفربول أمام نظيره كريستال بالاس، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020-2021 والذي حسمه مانشستر سيتي.

تشكيلة ليفربول ضد كريستال بالاس الأساسية تشهد البدأ بالثلاثي الهجومي المعتاد محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو فيما تشهد الدكة عودة قائد الفريق جوردان هندرسون بجانب ديوجو جوتا.

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترنت أليسكندر أرنولد – ريس ويليامز – ناثانايل فيليبس – أندرو روبرتسون.

في خط الوسط: فابينيو – تياجو ألكانترا – جينجي فينالدوم.

في خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو – ساديو ماني – محمد صلاح.

ويجلس على مقاعد بدلاء الريدز كل من، أدريان –شيردان شاكيري – كوستاس تسيميكاس – تشامبرلين – نيكو ويليامز – كيرتس جونز – جوردان هندرسون – ديوجو جوتا.

بينما جاء تشكيل كريستال بالاس كالتالي:

جوايتا

ميتشيل – كاهيل – تومكينس – وارد

مكارثي – شيخو كوياتيه – ريد والد

زاها – أيو – تاوسند

و تنطلق مباراة ليفربول وكريستابالاس اليوم الأحد 23-5-2021 والتى تقام في الأسبوع 38 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي على أرض ملعب الأنفليد عند الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، ولابد أن يفوز ليفربول الإنجليزي بنقاط اللقاء لحسم مقعد المربع الذهبي والمشاركة في دوري أبطال أوروبا 2022، ومن المقرر أن يعلق على هذا اللقاء المعلق التونسي المخضرم عصام الشوالي.

تنطلق مباراة ليفربول وكريستابالاس اليوم الأحد 23-5-2021 والتى تقام في الأسبوع 38 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي على أرض ملعب الأنفليد عند الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، ولابد أن يفوز ليفربول الإنجليزي بنقاط اللقاء لحسم مقعد المربع الذهبي والمشاركة في دوري أبطال أوروبا 2022.

تنطلق مباراة ليفربول وكريستابالاس اليوم الأحد 23-5-2021 والتى تقام في الأسبوع 38 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي على أرض ملعب الأنفليد عند الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، ولابد أن يفوز ليفربول الإنجليزي بنقاط اللقاء لحسم مقعد المربع الذهبي والمشاركة في دوري أبطال أوروبا 2022، ومن المقرر أن يعلق على هذا اللقاء المعلق التونسي المخضرم عصام الشوالي

بداية المباراة