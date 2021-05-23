شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الدوري الإنجليزي .. التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي ضد إيفرتون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي وكارلو أنشيلوتي مدرب فريق إيفرتون التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين في الخامسة مساء اليوم الأحد 23-5-2021 على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ 38 الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:
حراسة المرمى: إيدرسون
الدفاع: والكر - ستونز - دياز - زينشينكو
الوسط: فودين - فرناندينيو - دي بروين
الهجوم: ستيرلنج - خيسوس - رياض محرز
بينما جاء تشكيل إيفرتون على النحو التالي:
حراسة المرمى: بيكفورد
الدفاع: هولجات - كين - جودفري - دين
الوسط: دوكوري - آلان - توم ديفيز - سيجوردسون
الهجوم: كالفيرت لوين - ريتشارليسون