شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الدوري الإنجليزي .. التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي ضد إيفرتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي وكارلو أنشيلوتي مدرب فريق إيفرتون التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين في الخامسة مساء اليوم الأحد 23-5-2021 على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ 38 الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: والكر - ستونز - دياز - زينشينكو

الوسط: فودين - فرناندينيو - دي بروين

الهجوم: ستيرلنج - خيسوس - رياض محرز

بينما جاء تشكيل إيفرتون على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيكفورد

الدفاع: هولجات - كين - جودفري - دين

الوسط: دوكوري - آلان - توم ديفيز - سيجوردسون

الهجوم: كالفيرت لوين - ريتشارليسون