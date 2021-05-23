شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الدوري الإنجليزي .. التشكيل الرسمي لمواجهة ليستر سيتي ضد توتنهام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن برندن رودجرز، المدير الفني لفريق ليستر سيتي وراين ماسون مدرب فريق توتنهام التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين في الخامسة مساء اليوم الأحد 23-5-2021 على ملعب كينج باور ضمن منافسات الجولة الـ 38 الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».
وجاء تشكيل ليستر سيتي كالتالي:
حراسة المرمى: كاسبر شمايكل
الدفاع: سويونكو - فوفانا - كاستاني
الوسط: لوك توماس - نديدي - تيليمانس - ألبرايتون - ماديسون
الهجوم: فاردي - إيهيناتشو
فيما جاء تشكيل توتنهام على النحو التالي:
حراسة المرمى: هوجو لوريس
الدفاع: دوهيرتي - سانشيز - ألديرفايدر - ريجيلون
الوسط: وينكز - هويبيرج - بيرجوين - ديلي ألى - سون
الهجوم: هاري كين