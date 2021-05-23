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ختام الدوري الإنجليزي .. التشكيل الرسمي لمواجهة ليستر سيتي ضد توتنهام

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن برندن رودجرز، المدير الفني لفريق ليستر سيتي وراين ماسون مدرب فريق توتنهام التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين في الخامسة مساء اليوم الأحد 23-5-2021 على ملعب كينج باور ضمن منافسات الجولة الـ 38 الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وجاء تشكيل ليستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

الدفاع: سويونكو - فوفانا - كاستاني

الوسط: لوك توماس - نديدي - تيليمانس - ألبرايتون - ماديسون

الهجوم: فاردي - إيهيناتشو

فيما جاء تشكيل توتنهام على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: دوهيرتي - سانشيز - ألديرفايدر - ريجيلون

الوسط: وينكز - هويبيرج - بيرجوين - ديلي ألى - سون

الهجوم: هاري كين

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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