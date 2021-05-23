ختام الدوري الإنجليزي .. التشكيل الرسمي لمواجهة ليستر سيتي ضد توتنهام

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن برندن رودجرز، المدير الفني لفريق ليستر سيتي وراين ماسون مدرب فريق توتنهام التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين في الخامسة مساء اليوم الأحد 23-5-2021 على ملعب كينج باور ضمن منافسات الجولة الـ 38 الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

محمد يوسف

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