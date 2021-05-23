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ختام الدوري الإنجليزي .. التشكيل الرسمي لمواجهة تشيلسي ضد أستون فيلا

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي ودين سميث مدرب فريق أستون فيلا التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين في الخامسة مساء اليوم الأحد 23-5-2021 على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة الـ 38 الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: ميندي

الدفاع: أزبيليكويتا- تياجو سيلفا- روديجير- ريس جايمس

الوسط: كوفاسيتش- جورجينهو- تشيلويل

الهجوم: ماونت- فيرنر- بوليستش.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: كيبا- الونسو- كريستينسن- زوما- جيلمور- هودسون أودوي- حكيم زياش- جيرو

بينما جاء تشكيل أستون فيلا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارتينيز

الدفاع: كونسا- هوز- مينجز- تارجت

الوسط: ماكجين- ناكمبا- تراوري

الهجوم: جريليش- أنور الغازي- واتكينز

وفي البدلاء: هيوتون- أحمد المحمدي- تايلور- دوجلاس لويز- رامسي- ويسلي- دافيز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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