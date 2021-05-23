شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الدوري الإنجليزي .. التشكيل الرسمي لمواجهة تشيلسي ضد أستون فيلا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي ودين سميث مدرب فريق أستون فيلا التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين في الخامسة مساء اليوم الأحد 23-5-2021 على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة الـ 38 الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».
وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:
حراسة المرمى: ميندي
الدفاع: أزبيليكويتا- تياجو سيلفا- روديجير- ريس جايمس
الوسط: كوفاسيتش- جورجينهو- تشيلويل
الهجوم: ماونت- فيرنر- بوليستش.
ويتواجد على مقاعد البدلاء: كيبا- الونسو- كريستينسن- زوما- جيلمور- هودسون أودوي- حكيم زياش- جيرو
بينما جاء تشكيل أستون فيلا على النحو التالي:
حراسة المرمى: مارتينيز
الدفاع: كونسا- هوز- مينجز- تارجت
الوسط: ماكجين- ناكمبا- تراوري
الهجوم: جريليش- أنور الغازي- واتكينز
وفي البدلاء: هيوتون- أحمد المحمدي- تايلور- دوجلاس لويز- رامسي- ويسلي- دافيز.