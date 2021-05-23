شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يسعى لتجديد التعاقد مع إيهاب جلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسؤولو النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، لتجديد التعاقد مع إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الحالية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى سوف تعقد جلسة مع إيهاب جلال، عقب مباراة مصر المقاصة المقرر لها غدا الاثنين، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدورى، لإقناعه بتجديد تعاقده مع النادى لمدة موسم آخر، وذلك بعد نجاحه في انتشال الفريق من كبوته وابتعاده بشكل كبير عن الهبوط إلى دورى الدرجة الثانية بعد فوز الفريق في 5 مباريات متتالية على حساب كل من المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف والإنتاج الحربى والبنك الأهلى بهدفين نظيفين والجونة وأسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومن المقرر أن يقود إيهاب جلال الفريق في مباراة مصر المقاصة، غدا، وذلك بعد تماثله للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما أبعده عن الفريق في المباريات الماضية.