شكرا لقرائتكم خبر عن عندما قسا مدربو الأهلي الأجانب على أنديتهم السابقة.. موسيماني يدخل القائمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في عالم الاحتراف، ينزع الجميع ثوب العواطف والمشاعر، ويتعامل بشكل مهني واحترافي مع الموقف، هكذا كان موقف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، حينما واجه ناديه السابق صن داونز، الذي صال وجال معه وحقق العديد من النجاحات والألقاب في ولايته له.

موسيماني كان قاسياً في مواجهة صن داونز، فلم يتجرع طعم الخسارة خلال مواجهتي الذهاب والاياب لربع النهائي، وعبر بالمارد الأهلاوي إلبى نصف النهائي على حساب ناديه السابق، بالفوز بثنائية في القاهرة وفرض تعادل إيجابي في بريتوريا أمس.

وعلى مدار السنوات الماضية، كان لمدربي الأهلي الأجانب عدة مشاهد في التفوق على أنديتهم السابقة.

البرتغالي مانويل جوزيه، قاد الأهلي في مواجهة بنفيكا البرتغالي، ناديه الذي دربه في عام 1997 ولعب أيضاً بين صفوفه، المدير الفني التاريخي للقلعة الحمراء واجه بنفيكا في مواجهة ودية ضمن احتفالية النادي بمئوته في ملعب القاهرة عام 2007، وحقق الأهلي يومها الانتصار بهدفين مقابل هدف.

الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي للزمالك، والذي قاد الأهلي خلال شهور معدودة في عام 2018، واجه فريقه السابق الذي كان بمثابة محطته الأولى في مصر، وهو وادي دجلة، ضمن منافسات الدوري الممتاز لموسم 2018-2019 وحسم صلاح محسن المباراة بهدف دون رد لمصلحة المارد الأحمر.