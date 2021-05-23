شكرا لقرائتكم خبر عن عادل نعمة مدرباً للصناعات الكهربائية العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي الصناعات الكهربائية الرياضي العراقي مع طاقم تدريبي جديد لقيادة فريقها الكروي الاول المشارك في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم لما تبقى من الدوري الحالي والموسم المقبل.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لنادي الصناعات الكهربائية في بيان، أن الطاقم التدريبي الجديد تألف من عادل نعمة مدرباً وقصي هاشم مساعداً واسماعيل سليم مدرب للياقة البدنية مع الإبقاء على مدرب حراس المرمى خالد عطية.

وتابع، أن الادارة قدّمت شكرها الجزيل للطاقم التدريبي السابق متمنين لهم دوام التوفيق في مشوارهم المقبل.

يذكر أن عادل نعمة هو المدرب الرابع لفريق الصناعات الكهربائية بعد أن قاده كل من المدرب عماد عودة الذي استقال من منصبه، وجاء بعده عباس عبيد الذي انتشل الفريق من المركز الأخير الذي هو الآخر استقال لاحقاً وحل بدلاً عنه شقيقه حيدر عبيد.

وسبق للمدرب عادل نعمة أن أشرف على تدريب فرق الحدود والطلبة والقاسم.