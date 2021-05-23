شكرا لقرائتكم خبر عن «فنية الدراجات» توصي بانطلاق الموسم الجديد في سبتمبر المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت اللجنة الفنية لاتحاد الإمارات للدراجات الهوائية اجتماعاً مهماً برئاسة خليفة بن عمير النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس اللجنة الفنية، بحضور نائب رئيس اللجنة الفنية محمد سند القبيسي بتقنية الاتصال المرئي عن بعد والأعضاء علي سيف اليعربي، حميد محراب، محمد خميس النقبي، ومحمد عبدالرؤوف المقرر.

وحرص رئيس اللجنة على الترحيب بالأعضاء وشكرهم على قبول دعوة الانضمام للجنة الفنية ودعم المسيرة الفنية للاتحاد، واتخذت اللجنة عدة توصيات مهمة متعلقة بكافة الأمور الفنية وكافة سباقات وبطولات الموسم الجديد 2021-2022، في مقدمتها حددت اللجنة سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق موسم 2021-2022 بعد اعتماد الموافقة النهائية من قبل مجلس الإدارة.

كما أوصت بإقامة النسخة الثانية من طواف الهواة للأندية والدراجين الهواة من 5 مراحل في مختلف إمارات الدولة، وحددت موعداً مبدئياً من 2 إلى 6 نوفمبر 2021، والموعد الثاني من 11 إلى 15 يناير 2022 على أن يتم اعتماد الموعد النهائي من قبل مجلس إدارة الاتحاد.

وبدأت اللجنة العمل على جداول وبرامج سباقات الموسم الجديد على ضوء روزنامة مشاركات المنتخبات الوطنية وبرامج الإعداد الخاصة بها.

كما أوصت اللجنة بتنظيم بطولات الدولة تحت 23 سنة والكبار في الفردي العام والفردي ضد الساعة في مستهل شهر مارس 2022، وطلبت اللجنة من المجالس الرياضية والجهات الحكومية والخاصة المهتمة التنسيق المتبادل مع الاتحاد بشأن مواعيد السباقات والبطولات التي تقام على مستوى الدولة على مدار العام بهدف إعداد روزنامة موحدة لسباقات الدراجات على مستوى الدولة وإتاحة فرصة المشاركة لعشاق هذه الرياضة.

واطلعت اللجنة على التحديثات الأخيرة من بروتوكول المشاركة في الأنشطة الرياضية الصادر عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وأقرت تحديث بروتوكول إقامة سباقات الدوري المحلي بنهاية شهر يوليو من العام الحالي لضمان مواكبة آخر التطورات وفقاً لتقييم الجهات المعنية بالدولة في حينه.