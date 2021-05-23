شكرا لقرائتكم خبر عن ألينا تشجع اللاعبات في أول ظهور منذ 3 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

ظهرت نجمة الجمناستيك الروسية السابقة ألينا كاباييفا (38 عاماً) لأول مرة للعلن منذ 3 سنوات على هامش تشجيع لاعبات روسيا لـ«الفوز من أجل الوطن في الأولمبياد» وأنها سوف تدعو لهن عندما تشاهد الأولمبياد.

ويتردد أن ألينا أنجبت توأماً في مستشفى بالعاصمة الروسية موسكو عام 2019، ويقال إن الوالد هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتترأس ألينا وكالة ناشيونال ميديا للإعلام الكبيرة في العاصمة وفي خدمتها سيارة ليموزين مايباخ ويحيط بها مجموعة من حراس الأمن المسلحين عندما تزور كافيه، وقد تذمر قبل ظهورها علناً البعض وقالوا إنهم لا يستطيعون الاتصال بها لتهنئتها بعيد ميلادها.

وكان آخر ظهور علني للنجمة السابقة في أكتوبر 2018 على هامش حصولها على شهادة الدكتوراة بجامعة سانت بطرسبورج.

ورفض بوتين تأكيد زواجه بألينا فيما علقت مرة: «أحياناً تشعر بسعادة كبيرة لدرجة الخوف».. ولمح لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا المجاورة مرة وقال إن طلاق بوتين من زوجته لودميلا جاء بسبب ضغط ألينا عليه.