شكرا لقرائتكم خبر عن هشام صالح: منتخب الصالات قادر على تخطي البحرين والتأهل للدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام صالح، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مصر والبحرين المقرر لها غداً ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، أن مواجهة البحرين لن تكون سهلة على الإطلاق.

وقال هشام صالح، إن المنافس قدم مستويات جيدة فى الجولتين السابقتين، وقادر على حسم النتيجة والتأهل كأول المجموعة، موضحا أنه لا يحمل التحكيم نتيجة مباراة الكويت التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، مشيرا إلى أن لاعبيه أهدروا العديد من الفرص خاصة في الشوط الثاني، مؤكداً أن منتخب مصر لا يعاني من المشاكل البدنية ، وسيخوض لقاء الغد بكامل نجومه من أجل تحقيق النقاط ال٣.

في حين أكد أحمد عبد القادر لاعب منتخب مصر لكرة الصالات، أن التوفيق لم يحالف مصر في لقاء الكويت ، مؤكدا أن اللاعبين أغلقوا ملف مباراة الأمس وأن التركيز منصب فقط علي عبور البحرين ومن ثم المنافسة علي حصد اللقب.