شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزمالك السابقة تعود إلى مقر النادى لإنهاء إجراءات التسليم والتسلم.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت اللجنة السابقة لنادى الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء مرة أخرى بعد انتهاء التكريم من وزارة الشباب والرياضة فى حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، لإنهاء إجراءات التسليم والتسلم للجنة الجديدة التى تم تعيينها مؤخرا برئاسة حسين لبيب.

وكرم وزير الرياضة لجنة إدارة الزمالك السابقة برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، والمستشار هشام إبراهيم، والمستشار سامي صبحي، أعضاء اللجنة السابقة لإدارة النادي بالإضافة إلى تكريم أعضاء اللجنة التنفيذية.

وزير الشباب والرياضة قام بتعيين لجنة جديدة لإدارة النادي تتكون من: حسين لبيب رئيسا، ومحمد الاتربي نائبا للرئيس، وطارق جبريل مديرا ماليا، وهاني بيرزي وعمرو أدهم والدكتور حسام المندوه و حسين السيد أعضاء والدكتور حسين السمري مديرا تنفيذيا والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.

وتعقد لجنة إدارة نادى الزمالك الجديدة، برئاسة حسين لبيب، اجتماعا مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى مقر الوزارة، قبل البدء رسمياً فى إجراءات استلام النادى من اللجنة المؤقتة السابقة برئاسة اللواء عماد عبد العزيز. ويأتى اجتماع اللجنة مع الوزير فى إطار الخطوات التنسيقية بين الوزارة واللجنة الجديدة، ومناقشة خطة العمل فى النادى الفترة المقبلة. ووصل أعضاء اللجنة المؤقتة السابقة بنادى الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، إلى مقر النادى استعداداً لبدء إجراءات استلام وتسلم نادى الزمالك، إلى اللجنة الجديدة برئاسة حسين لبيب من جهته أعلن حسين لبيب، رئيس اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أعضاء اللجنة التى ستعاونه فى إدارة القلعة البيضاء، والتى جاء تشكيلها كالتالى حسين لبيب رئيسًا، محمد الاتربى نائبًا، حسين السمرى مدير تنفيذى متطوعا، عاطف النمر مدير نشاط رياضى، طارق جبريل مدير مالى، وعضوية كل من حسام المندوه، هانى برزى، عمرو ادهم، وحسين السيد.



الوزير يتحدث للجنة الزمالك



جلسة الوزير مع لجنة الزمالك



لجنة الزمالك الجديد في حضور الوزير



لجنة الزمالك في وزارة الرياضة



وزير الرياضة يلتقي مع لجنة الزمالك