شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء لجنة الزمالك السابقة يتوجهون لوزارة الرياضة للتكريم.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه أعضاء لجنة ادارة االزمالك السابقة، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، إلى وزارة الشباب والرياضة للاجتماع مع الوزير عقب انتهاء مهمتهم رسميا داخل الزمالك للتكريم من جانب وزير الشباب والرياضة.

وتوجه اللواء عماد عبد العزيز، والمستشار هشام إبراهيم، والمستشار سامي صبحي، أعضاء اللجنة السابقة لإدارة النادي للوزارة بصحبة كل من حسين السيد وحسين السمري عضو اللجنة الجديدة.

لجنة الزمالك السابقة



لجنة الزمالك السابقة 3



لجنة الزمالك السابقة 2

وزير الشباب والرياضة قام بتعيين لجنة جديدة لإدارة النادي تتكون من: حسين لبيب رئيسا، ومحمد الاتربي نائبا للرئيس، وطارق جبريل مديرا ماليا، وهاني بيرزي وعمرو أدهم والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد أعضاء والدكتور حسين السمري مديرا تنفيذيا والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.