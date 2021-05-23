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شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء لجنة الزمالك السابقة يتوجهون لوزارة الرياضة للتكريم.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توجه أعضاء لجنة ادارة االزمالك السابقة، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، إلى وزارة الشباب والرياضة للاجتماع مع الوزير عقب انتهاء مهمتهم رسميا داخل الزمالك للتكريم من جانب وزير الشباب والرياضة.
وتوجه اللواء عماد عبد العزيز، والمستشار هشام إبراهيم، والمستشار سامي صبحي، أعضاء اللجنة السابقة لإدارة النادي للوزارة بصحبة كل من حسين السيد وحسين السمري عضو اللجنة الجديدة.
لجنة الزمالك السابقة
لجنة الزمالك السابقة 3
لجنة الزمالك السابقة 2
وزير الشباب والرياضة قام بتعيين لجنة جديدة لإدارة النادي تتكون من: حسين لبيب رئيسا، ومحمد الاتربي نائبا للرئيس، وطارق جبريل مديرا ماليا، وهاني بيرزي وعمرو أدهم والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد أعضاء والدكتور حسين السمري مديرا تنفيذيا والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.
وتعقد لجنة إدارة نادى الزمالك الجديدة، برئاسة حسين لبيب، اجتماعا مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى مقر الوزارة، قبل البدء رسمياً فى إجراءات استلام النادى من اللجنة المؤقتة السابقة برئاسة اللواء عماد عبد العزيز.
ويأتى اجتماع اللجنة مع الوزير فى إطار الخطوات التنسيقية بين الوزارة واللجنة الجديدة، ومناقشة خطة العمل فى النادى الفترة المقبلة.
ووصل أعضاء اللجنة المؤقتة السابقة بنادى الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، إلى مقر النادى استعداداً لبدء إجراءات استلام وتسلم نادى الزمالك، إلى اللجنة الجديدة برئاسة حسين لبيب