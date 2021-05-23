زوجتا معلول وبانون يطالبان نجمى الأهلى بالقسوة على الترجى وبركان

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القاهرة - سامية سيد - داعبت زوجة التونسى على معلول وزوجة المغربى بدر بانون، نجما الأهلى، اللاعبين قبل مواجهة المارد الأحمر مع نهضة بركان المغربى بالسوبر الأفريقى والترجى التونسى بنصف نهائى دوري الأبطال الأفريقى، وطالبت زوجتا نجمى الأهلى اللاعبين باتباع سيناريو الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر فى التعامل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا.

وقسا الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للأهلى، على ناديه السابق بعدما تسبب فى الإطاحة به خارج البطولة، وكان موسيماني المدير الفني السابق لصن داونز، واستقال في أكتوبر الماضى لقيادة الأهلي، وحقق مع الفريق دوري أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية.

موسيمانى استغل معرفته بصن داونز جيدًا واستطاع التعامل مع الفريق وإغلاق مفاتيح لعبه واختيار الطريقة المناسبة لمواجهته.

وكان الأهلي تعاقد مع موسيماني العام الماضي، لمعرفته الجيدة بفرق أفريقيا، وقدرته على تقديم عروض قوية مع الفريق في دوري الأبطال وكان صن داونز أكثر فرق القارة التي يعلم عنها كل صغيرة وكبيرة

ويستعد الاهلى لخوض مباراة السوبر الأفريقى أمام نهضة بركان المغربى يوم الجمعة المقبل ويبحث الفريق عن لقب جديد يضاف إلى سجلات النادى على مستوى أفريقيا، وأنهى فريق الكرة بالأهلى مهمته فى جنوب أفريقيا بنجاح، بعد التعادل بهدف أمام صن داونز، فيما كان الفريق قد حقق الفوز فى القاهرة بهدفين دون رد، وحسم تأهله إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

فيما يستعد المارد الاحمر لمواجهة الترجى التونسى الشهر المقبل بنصف نهائى دوري الابطال الافريقى وهى المواجهة التى اعتاد على معلول على التألق فيها منذ انضمامه للقلعة الحمراء.



زوجة بدر بانون