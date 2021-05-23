شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء لجنة الزمالك الجديدة يجتمعون مع وزير الرياضة قبل تسلم النادى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة إدارة نادى الزمالك الجديدة، برئاسة حسين لبيب، اجتماعا مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى مقر الوزارة، قبل البدء رسمياً فى إجراءات استلام النادى من اللجنة المؤقتة السابقة برئاسة اللواء عماد عبد العزيز.
ويأتى اجتماع اللجنة مع الوزير فى إطار الخطوات التنسيقية بين الوزارة واللجنة الجديدة، ومناقشة خطة العمل فى النادى الفترة المقبلة.
ووصل أعضاء اللجنة المؤقتة السابقة بنادى الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، إلى مقر النادى استعداداً لبدء إجراءات استلام وتسلم نادى الزمالك، إلى اللجنة الجديدة برئاسة حسين لبيب
من جهته أعلن حسين لبيب، رئيس اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أعضاء اللجنة التى ستعاونه فى إدارة القلعة البيضاء، والتى جاء تشكيلها كالتالى
حسين لبيب رئيسًا، محمد الاتربى نائبًا، حسين السمرى مدير تنفيذى متطوعا، عاطف النمر مدير نشاط رياضى، طارق جبريل مدير مالى، وعضوية كل من حسام المندوه، هانى برزى، عمرو ادهم، وحسين السيد.