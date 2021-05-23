شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء لجنة الزمالك الجديدة يجتمعون مع وزير الرياضة قبل تسلم النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة إدارة نادى الزمالك الجديدة، برئاسة حسين لبيب، اجتماعا مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى مقر الوزارة، قبل البدء رسمياً فى إجراءات استلام النادى من اللجنة المؤقتة السابقة برئاسة اللواء عماد عبد العزيز.

ويأتى اجتماع اللجنة مع الوزير فى إطار الخطوات التنسيقية بين الوزارة واللجنة الجديدة، ومناقشة خطة العمل فى النادى الفترة المقبلة.