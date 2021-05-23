7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 23 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلى يرفض انضمام المستبعدين لقائمة السوبر الأفريقى لمواجهة نهضة بركان ، اتحاد الكرة يحسم الجدل: إمام عاشور لن يشارك ضد الإسماعيلى ويعود أمام الجونة ، فرجانى ساسي يطلب 139 ألف جنيه راتبا يوميا من الزمالك.. إنفوجراف .

فرجانى ساسي يطلب 139 ألف جنيه راتبا يوميا من الزمالك.. إنفوجراف

طلب التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط فريق الزمالك، تقاضى 2 مليون و600 ألف يورو سنوياً، أى قرابة 50 مليون جنيه، لتجديد عقده الذى ينتهي بنهاية الموسم الجارى.

اتحاد الكرة يحسم الجدل: إمام عاشور لن يشارك ضد الإسماعيلى ويعود أمام الجونة

حسم اتحاد الكرة الجدل الدائر حول موعد انتهاء إيقاف إمام عاشور، لاعب الزمالك، وعودته للمشاركة فى المباريات بعد قرار إيقافه 12 مباراة على خلفية أزمة مباراة الأهلى والزمالك مواليد 99.

الأهلى يرفض انضمام المستبعدين لقائمة السوبر الأفريقى لمواجهة نهضة بركان

رفض الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة بيتسو موسيمانى، إضافة أى لاعب من المستبعدين من مواجهة صن دوانز لقائمة مباراة السوبر الأفريقى، بعدما اقترح البعض أن يلحق مصطفى شوبير حارس المارد الأحمر بالبعثة الحمراء بعد تعافيه من فيروس كورونا، خاصة أن طائرة الأهلى سوف تهبط ترانزيت فى أسوان، ولكن جهاز الأهلى فضل الإبقاء على العناصر الحالية دون تغيير.

الزمالك يقيم معسكرا خارجيا ممتدا لمواجهات الثلاث المقبلة

حصل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على موافقة مبدئية من اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، بإقامة معسكر خارجى مستمر لحين الانتهاء من خوض الثلاث مواجهات المقبلة، أمام المصري بالدوري فى الإسكندرية، ثم الإسماعيلى فى الكأس بالسويس، ثم الجونة بالدوري فى الجونة.

الميزانية تهدد مخطط كارتيرن في تجهيز الزمالك للحفاظ علي صدارة الدوري

تُهدد ميزانية نادى الزمالك، تحقيق رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول، والذى طلب إقامة معسكر مستمر لحين الانتهاء من خوض الثلاث مواجهات المقبلة، أمام المصري بالدوري في الإسكندرية، ثم الإسماعيلي في الكأس بالسويس، ثم الجونة بالدوري في الجونة، حيث طلب الخواجة الفرنسي من الإدارة أن يستمر في إحدى المحافظات الثلاثة كمعسكر دون العودة إلى القاهرة، لحين الانتهاء من خوض تلك المواجهات.

الجبلاية تجهز الرد على مذكرة الأهلى وتؤكد قانونية مشاركة سيف جعفر أمام الطلائع

تجهز لجنة المسابقات باتحاد الكرة، خطاب الرد على مذكرة النادى الأهلى بشأن مشاركة سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك أمام طلائع الجيش فى المباراة الأخيرة بالدورى، حيث يرى النادى الأهلى عدم قانونية مشاركة اللاعب بسبب إيقافه على خلفية أزمة مباراة القمة لمواليد 99.

الإسماعيلى يكشف حقيقة إصابة عبد الرحمن مجدى بفيروس كورونا