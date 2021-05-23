شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجمباز يرفع حالة الطوارئ استعدادا لاستضافة كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مسئولو اتحاد الجمباز، برئاسة الدكتور إيهاب أمين، استعداداتهم النهائية لاستضافة الحدث الأكبر كأس العالم للجمباز الفنى رجال وآنسات والمقرر له الفترة من 3 حتى 7 يونيو المقبل على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وأعلن إيهاب أمين أن اتحاد الجمباز رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لبطولة العالم حتي تخرج بالشكل المشرف الدي يليق بمصر وبسمعة الاتحاد المصري أمام العالم.

وأضاف رئيس اتحاد الجمباز أن هناك متابعة يومية لتجهيز مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي لاستقبال البطولة، موضحاً أن اتحاد الجمباز يمتلك جميع التجهيزات الحديثة لاستضافة البطولات القارية والدولية.

وشدد أمين على أن كافة الأمور التنظيمية للبطولة تسير بشكل جيد وفقا لخطة عمل الإتحاد بالاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي والتي تم وضعها علي أعلى مستوى، مشيدا بجميع العاملين فى الاتحاد المصري من أعضاء مجلس إدارة وإداريين وعمال الذين يبذلون كل الجهد لتشريف مصر.