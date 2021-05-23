اتحاد الجمباز يرفع حالة الطوارئ استعدادا لاستضافة كأس العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجمباز يرفع حالة الطوارئ استعدادا لاستضافة كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواصل مسئولو اتحاد الجمباز، برئاسة الدكتور إيهاب أمين، استعداداتهم النهائية لاستضافة الحدث الأكبر كأس العالم للجمباز الفنى رجال وآنسات والمقرر له الفترة من 3 حتى 7 يونيو المقبل على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.
وأعلن إيهاب أمين أن اتحاد الجمباز رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لبطولة العالم حتي تخرج بالشكل المشرف الدي يليق بمصر وبسمعة الاتحاد المصري أمام العالم.
وأضاف رئيس اتحاد الجمباز أن هناك متابعة يومية لتجهيز مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي لاستقبال البطولة، موضحاً أن اتحاد الجمباز يمتلك جميع التجهيزات الحديثة لاستضافة البطولات القارية والدولية.
وشدد أمين على أن كافة الأمور التنظيمية للبطولة تسير بشكل جيد وفقا لخطة عمل الإتحاد بالاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي والتي تم وضعها علي أعلى مستوى، مشيدا بجميع العاملين فى الاتحاد المصري من أعضاء مجلس إدارة وإداريين وعمال الذين يبذلون كل الجهد لتشريف مصر.