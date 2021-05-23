شكرا لقرائتكم خبر عن إنيمبا يحرز هدف التعادل أمام بيراميدز فى الدقيقة 40 .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق إنيمبا النيجيري من إحراز هدف التعادل أمام بيراميدز فى الدقيقة 40 عن طريق لاعبه اويليا ايمانويل، فى المباراة التى تجمعهما حاليا باستاد إنيمبا الدولي بمدينة أبا، فى إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد دقائق من خروج أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز للإصابة والدفع بشريف اكرامي بدلاً منه.

ويخوض بيراميدز المباراة بتشكيل يتكون من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوى

خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد فتحي - علي جبر - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - محمود حمادة - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء فى المباراة:

شريف إكرامي - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - طارق طه - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمد الجباس - دييجو رولان

وجاء تشكيل إنيمبا كالتالي:

جون نوبلي، دانيل داركواه، فاروق محمد، اومويلي ابراهاما، اوزورا فيلكس، اويليا ايمانويل، اديباوا اولايكين، اوليسما شيننيد، ايجبي مانيوه، اوجبوننايا نيسلون، مباوما شيكويواما

بيراميدز حقق فوزا كاسحا على حساب إنيمبا بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء الذهاب الذى أقيم الأحد الماضي على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة