شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. طرد حارس مرمى بعد 13 ثانية فى مباراة كرة قدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يٌعد كيفن بريسمن، حارس مرمى فريق شيفلد وينزداى، حامل الرقم القياسى فى أسرع حالة طرد بالملاعب، حيث حصل على البطاقة الحمراء فى أول المباراة، عند نزول الملعب كبديل بوقت 13 ثانية فقط.

وحصل كيفن بريسمن، حارس مرمى نادى شيفلد وينزداى، على أسرع حالة طرد فى تاريخ دوريات كرة القدم، عندما حاول اعتراض كرة بينية فخرج من منطقته لإبعاد الكرة عن المرمى ، ولكنها لمست يده، فقرر الحكم طرد كيفن بريسمن من المباراة بعد 13 ثانية فقط .

وكان كيفن بريسمن حارس شيفيلد يونايتد الإنجليزى السابق لمدة 15 عاماً يتميز بقميصه الغير متناسق الألوان والمكون من الأصفر والأزرق .

ويأتى البريطانى مارك سمث، لاعب مركز الهجوم بنادى كراو الكسندرا، ثانى أسرع حالة طرد، حيث تم طرده بعد 19 ثانية من مباراة فريقه أمام دارلتون بالدورى الإنجليزى لارتكابه خطأ احترافيا.

ويحصل اللاعب على الطرد أو ما يعرف فى قوانين كرة القدم بالبطاقة الحمراء، عندما يحصل اللاعب على إنذارين، ويمكن أن يحدث الطرد أيضًا بشكل مباشر فهذا يرجع لقرار الحكم، بناءً على الحالة ، وحيث إن الحكم يمكنه حسب قوانين كرة القدم أن يطرد اللاعب عندما يحصل على البطاقة الصفراء الثانية، فإن هذا يعنى أنه فى حال أصر اللاعب على ارتكاب خطأ يستوجب بطاقة صفراء وهو يحمل واحدة، فإن على الحكم أن يشهر البطاقة الصفراء الثانية فى وجهه، ثم يخرج له البطاقة الحمراء.