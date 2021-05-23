إبراهيم عادل يتقدم لبيراميدز أمام أنيمبا النيجيري فى الدقيقة 32.. فيديو

القاهرة - سامية سيد -

نجح إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز في إحراز الهدف الأول لفريقه فى الدقيقة 32 أمام إنيمبا النيجيري فى المباراة التي تجمعهما حاليا باستاد إنيمبا الدولي بمدينة أبا، في إطار إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض بيراميدز المباراة بتشكيل يتكون من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوى

خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد فتحي - علي جبر - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - محمود حمادة - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء فى المباراة:

شريف إكرامي - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - طارق طه - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمد الجباس - دييجو رولان

وجاء تشكيل إنيمبا كالتالي:

جون نوبلي، دانيل داركواه، فاروق محمد، اومويلي ابراهاما، اوزورا فيلكس، اويليا ايمانويل، اديباوا اولايكين، اوليسما شيننيد، ايجبي مانيوه، اوجبوننايا نيسلون، مباوما شيكويواما