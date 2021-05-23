شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل مباراة السوبر الأفريقي بالقوة الضاربة بعد غياب طويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلي مباراة السوبر الأفريقي ضد نهضة بركان المغربي بروح جديدة وحالة معنوية مرتفعة، كونه يدخل المباراة ومتاح أمامه الاستعانة بكل لاعبيه المقيدين بالقائمة بعد استعادة جهود كل اللاعبين الفترة الأخيرة بخلاف محمد محمود الذى يحتاج 10 أيام قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية، وبات البعض منهم جاهزا للمشاركة في مباراة السوبر الأفريقي.

وعانى الأهلي كثيرا من الغيابات التي ضربت صفوفه على مدار الموسم الحالي بسبب ضغط المباريات وتلاحم المواسم، حيث عانى من إصابة كل من محمد الشناوي وعلي معلول محمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وسعد سمير وعمرو السولية واليود يانج وحمدي فتحي ووليد سليمان وطاهر محمد وصلاح محسن وجونيور أجايي وأكرم توفيق، قبل أن يستعيد جهود هؤلاء اللاعبين تباعا.

واستعاد الأهلي جهود كل من محمد الشناوي وعمرو السولية واليود يانج وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون ووليد سليمان وطاهر محمد وجونيور أجايي وصلاح محسن ويشاركون في المباريات بشكل طبيعي في الوقت الحالي، بينما يحتاج الثلاثي علي معلول وحمدي فتحي وسعد سمير بعض الوقت حتى يحصلوا على فرصة المشاركة في مباريات الفريق الأحمر.

وتغير الوضع بعدما اكتملت صفوف الأهلي بعودة أكبر عدد من المصابين، بعدما وصل عدد اللاعبين المصابين في صفوف الأهلي لفريق كامل في بعض الأوقات، قبل أن يستعيد جهود لاعب تلو الآخر، لتكتمل صفوفه وتصبح قائمة الفريق الأحمر كما كان عليه الحال في بداية الموسم الحالي.

وينتظر دخول الثنائي كريم نيدفيد ومحمد محمود في قائمة المباريات حتى تكتمل صفوف الأهلي بشكل نهائي، حيث بات نيدفيد جاهزا للمشاركة في المباريات بينما يعود محمد محمود أول يونيو اتلمقبل، فبالرغم منأن الثنائي لم يبدأ الموسم مع الفريق الأحمر بسبب إصابتهما الممتدة منذ الموسم الماضي ومعهما محمود متولي الذي تعافى من الإصابة بشكل كامل ودخل قائمة المباريات ولكن لم يشارك حتى الآن.