شكرا لقرائتكم خبر عن غداً انطلاق اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى التاسعة صباح غد، الاثنين، فعاليات اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا" بأحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ومشاركة 54 دولة أفريقية، حيث تشهد الجمعية العمومية إقامة انتخابات مجلس إدارة الانوكا للدورة القادمة ومناقشة تنظيم الدورات الافريقية للشباب والكبار خلال السنوات المقبلة.

وانطلقت أمس اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا"، حيث حضر الاجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والذي حرصا على الترحيب بجميع الضيوف وتواجدهم في مصر خلال الفترة الحالية والتأكيد على أن مصر دائما على استعداد لاستضافة كل الفاعليات الافريقية وتوفير كافة الإمكانيات لانجاحها.

ويترأس اجتماعات الانوكا الحالية الجزائري مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا" وأحمد أبوالجاسم الأمين العام وجواو مانيول النائب الأول لأنوكا.

وحضر لمصر للمشاركة في اجتماعات الأنوكا مندوبي 54 دولة افريقية وسط إجراءات احترازية وطبية مشددة طبقتها اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب الذي حرص على تنفيذ جميع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة بشأن الاجراءات الاحترازية والطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وأكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن مصر دائما تفتح ذراعيها لاستقبال كل الأحداث الرياضية القارية والعالمية لما تمتلكه من إمكانيات كبيرة وتجهيزات على أعلى مستوى والدولة المصرية توفر إمكانيات غير مسبوقه في الفترة الحالية من أجل انجاح كافة الفاعليات الرياضية التي تقام بشكل يليق بإسم ومكانة مصر.

وأضاف المهندس هشام حطب، إقامة اجتماعات الأنوكا في مصر في هذا التوقيت وفي الظروف الحالية يؤكد أن مصر دولة كبيرة وقادرة على كل التحديات وثقة من كل الدول الافريقية في مصر وقدراتها وسنعمل على توفير كافة الإمكانيات من أجل انجاح تنظيم إجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي لأنوكا المقام في مصر حاليا.