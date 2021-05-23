غداً انطلاق اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية

شكرا لقرائتكم خبر عن غداً انطلاق اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى التاسعة صباح غد، الاثنين، فعاليات اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا" بأحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ومشاركة 54 دولة أفريقية، حيث تشهد الجمعية العمومية إقامة انتخابات مجلس إدارة الانوكا للدورة القادمة ومناقشة تنظيم الدورات الافريقية للشباب والكبار خلال السنوات المقبلة.
وانطلقت أمس اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا"، حيث حضر الاجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والذي حرصا على الترحيب بجميع الضيوف وتواجدهم في مصر خلال الفترة الحالية والتأكيد على أن مصر دائما على استعداد لاستضافة كل الفاعليات الافريقية وتوفير كافة الإمكانيات لانجاحها.
ويترأس اجتماعات الانوكا الحالية الجزائري مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا" وأحمد أبوالجاسم الأمين العام وجواو مانيول النائب الأول لأنوكا.
وحضر لمصر للمشاركة في اجتماعات الأنوكا مندوبي 54 دولة افريقية وسط إجراءات احترازية وطبية مشددة طبقتها اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب الذي حرص على تنفيذ جميع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة بشأن الاجراءات الاحترازية والطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.
وأكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن مصر دائما تفتح ذراعيها لاستقبال كل الأحداث الرياضية القارية والعالمية لما تمتلكه من إمكانيات كبيرة وتجهيزات على أعلى مستوى والدولة المصرية توفر إمكانيات غير مسبوقه في الفترة الحالية من أجل انجاح كافة الفاعليات الرياضية التي تقام بشكل يليق بإسم ومكانة مصر.
وأضاف المهندس هشام حطب، إقامة اجتماعات الأنوكا في مصر في هذا التوقيت وفي الظروف الحالية يؤكد أن مصر دولة كبيرة وقادرة على كل التحديات وثقة من كل الدول الافريقية في مصر وقدراتها وسنعمل على توفير كافة الإمكانيات من أجل انجاح تنظيم إجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي لأنوكا المقام في مصر حاليا.