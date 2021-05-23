شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكرم لجنة الزمالك السابقة بمقر الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حفل تكريم للجنة التى كانت تدير نادى الزمالك واللجنة التنفيذية فى الرابعة عصر اليوم بمقر وزارة الرياضة.

وقرر وزير الرياضة تكريم اللواء عماد عبدالعزيز، والمستشار هشام إبراهيم، والمستشار سامي صبحي، أعضاء اللجنة السابقة لإدارة النادي بالإضافة إلى تكريم أعضاء اللجنة التنفيذية.

وزير الشباب والرياضة قام بتعيين لجنة جديدة لإدارة النادي تتكون من: حسين لبيب رئيسا، ومحمد الاتربي نائبا للرئيس، وطارق جبريل مديرا ماليا، وهاني بيرزي وعمرو أدهم والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد أعضاء والدكتور حسين السمري مديرا تنفيذيا والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.