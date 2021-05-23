شكرا لقرائتكم خبر عن أطراف قرود وأعمال سحر تُثير الذعر فى بيراميدز أثناء مواجهة أنيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت بعثة بيراميدز للعديد من المضايقات من جانب مسئولي وجماهير أنيمبا النيجيرى فى استاد مدينة آبا والذى يشهد مباراة الفريقين فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على أنيمبا باستاد آلا فى إياب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية بعدما فاز بأربعة أهداف مقابل هدف في الذهاب بالقاهرة.

وتعرضت البعثة لمضايقات وتعنت شديد من جانب مسئولي نادى أنيمبا وبعض الجماهير وسط تحفز شديد ضد كل من ينتمي لفريق بيراميدز داخل الملعب.

ونشبت أكثر من مشادة ومشاجرة افتعلها مسئولو وجماهير أنيمبا مع الجهاز الإداري لبيراميدز وتدخل الأمن لفضها والفصل بين الطرفين فى ظل تعنت شديد تجاه البعثة.

واكتشف عمال غرف ملابس بيراميدز بعض أعمال السحر وطراف قرود فى الشباك وأزالها العمال واعترض بعض الجماهير على إزالة تلك الأشياء وحدثت بعض المشادات، واعتدى البعض بالضرب على أحد عمال غرف ملابس بيراميدز وتدخل الأمن لفض المشاجرة التي حدثت داخل الملعب.