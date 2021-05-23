شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا حكما لمباراة الزمالك والمصرى غدا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة إسناد مباراة الزمالك والمصرى بالإسكندرية غداً فى الدورى العام إلى الحكم الدولى محمود البنا، ومن المعروف أن البنا أدار مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الأول والتى انتهت بفوز الأحمر 2-1.

وحصل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على موافقة مبدئية من اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، بإقامة معسكر خارجى مستمر لحين الانتهاء من خوض الثلاث مواجهات المقبلة، أمام المصري بالدوري فى الإسكندرية، ثم الإسماعيلى فى الكأس بالسويس، ثم الجونة بالدوري فى الجونة.

وطلب كارتيرون أن يستمر الفريق في معسكره الخارجى دون العودة إلى القاهرة، لحين الانتهاء من خوض المواجهات الثلاثة فى الثلاث محافظات المختلفة.

وأكد الخواجة الفرنسى أنه يرغب فى استمرار معسكر الفريق الخارجى من أجل عزل اللاعبين عن الأجواء الحالية داخل القلعة البيضاء، والمتعلقة بتغيير اللجنة المكلفة بالإدارة لحين انتخاب مجلس جديد.

ووفقا لخطة كارتيرون أن يستمر فريق الزمالك في الإسكندرية لحين مواجهة المصري يوم الاثنين في الدوري، ثم التوجه إلى السويس مباشرة للدخول في معسكر مغلق لمواجهة الإسماعيلي يوم الخميس في كأس مصر، ومن السويس يتجه فريق الزمالك إلى مدينة الجونة مباشرة لمواجهة فريق الجونة يوم الأحد الموافق 30 مايو الجاري بالدوري.

ويسعى كارتيرون لتجهيز لاعبي الزمالك للمباريات المقبلة، بشكل جيد، نظرا لأهمية كافة المباريات، سواء على صعيد المنافسة الشرسة مع الأهلي على صدارة الدوري أو المنافسة على لقب كأس مصر.