شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أزمة مشاركة سيف جعفر مع الزمالك أمام الطلائع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزمة جديدة طفت على السطح خلال الساعات الماضية، بسبب مشاركة سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك الصاعد مع فريقه أمام طلائع الجيش بالدورى العام فى المباراة التى انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، وسجل للأبيض سيف الدين الجزيرى وأسامة فيصل.

س: ما سبب الضجة التى أثارها سيف جعفر بعد مشاركته أمام الطلائع؟

ج: سبب الضجة أن اللاعب كان قد صدر قرار بإيقافه من قبل لجنة الانضباط باتحاد الكرة لمدة 8 مباريات، وسادت حالة من الجدل حول انتهاء العقوبة من عدمه قبل مباراة الزمالك والطلائع.

س: وهل يحق للاعب المشاركة؟

ج: لائحة اتحاد الكرة تمنح اللاعب حق المشاركة، خاصة أن العقوبة تم توقعيها فى مسابقة الناشئين وليس فى الدورى الممتاز، بجانب أن مسابقة 99 تعتبر انتهت يوم 11 أبريل الماضى، قبل أن يصدر اتحاد الكرة قراراً استثنائياً خارج اللائحة بإقامة مباراة فاصلة يوم 26 مايو الجارى.

س: وما سبب الضجة؟

ج: سبب الضجة أن النادى الأهلى أرسل خطاباً لاتحاد الكرة يؤكد فيه تمسكه بتنفيذ العقوبة المؤيدة من لجنة الاستئناف بإيقاف لاعبى الزمالك «أحمد عيد - سيف فاروق جعفر – عمر ياسر – يحيى مفتاح – سيف الدين سيد» مواليد 99، ثمانى مباريات، وغرامة مائة ألف جنيه؛ لقيامهم ببعض التجاوزات الأخلاقية عقب مباراة الأهلى والزمالك فى «بطولة الجمهورية مواليد 99» والتى أقيمت فى 11ـ4ـ2021، وعدم السماح لسالفى الذكر بالمشاركة فى المباريات، وأن يبدأ عدد المباريات الموقوفين فيها بدءًا من المباراة الفاصلة بين الأهلى والزمالك مواليد 99 والتى حدد اتحاد الكرة يوم 26 مايو الجارى موعدًا لإقامتها بملعب السكة الحديد.. وبالتالى تصبح مشاركة اللاعب سيف فاروق فى مباراة ناديه مع طلائع الجيش فى الدورى مخالفة للوائح والقوانين.

س: وما موقف اتحاد الكرة من هذا الأمر؟

ج: يؤكد مسؤولو اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة أن مشاركة سيف فاروق جعفر مع الزمالك أمام طلائع الجيش فى مسابقة الدورى صحيحة، ولا يوجد سبب للأزمة القائمة حالياً بداعى عدم قانونية مشاركته ومخالفتها للوائح.

وأضاف مسؤولو اتحاد الكرة أن الدورى منفصل تماماً عن عقوبات لاعبى شباب الزمالك، كما أن عقوبة سيف جعفر ولاعبى الزمالك تتعلق بواقعة فيديو، ولا أحد يجزم بارتباط الواقعة بلقاء فريق 99.

س: وما رد الزمالك على هذا الأمر؟

ج: مسؤولو الزمالك يؤكدون أنهم ليسوا طرفاً فى الأزمة لأن النادى الابيض يمتلك خطاباً من اتحاد الكرة بأحقيته فى إشراك جميع اللاعبين الذين كانوا قد تم ايقافهم مؤخرا ماعدا إمام عاشور.