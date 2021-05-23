مباشر حسم مقاعد الأبطال.. صلاح يقود حلم ليفربول أمام كريستال بالاس

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لحسم المقعدين المتبقيين للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الجولة الـ38 الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتتنافس أندية تشيلسي، ليفربول وليستر سيتي على المقعدين المتبقيين للتأهل إلى تشامبيونز ليج في الموسم المقبل ومرافقة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

ويحل تشيلسي الذي يحتل المركز الثالث برصيد 67 نقطة ضيفا على أستون فيلا، ويكفيه تحقيق الفوز من أجل التأهل رسميا إلى دوري الأبطال.

ويتساوى ليفربول مع ليستر سيتي في عدد النقاط حيث جمع كل منهما 66 نقطة، ويستضيف الريدز فريق كريستال بالاس بينما يخوض الثعالب مواجهة صعبة أمام توتنهام.

ويقود الدولي المصري محمد صلاح هجوم ليفربول في مواجهة كريستال بالاس على ملعب آنفيلد، مع العلم أنه يتساوى مع هاري كين مهاجم توتنهام في صدارة الهدافين برصيد 22 هدفا.

وانتظروا ملخصا للمباريات فور نهايتها..