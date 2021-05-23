بالفيديو.. إكرامي يشارك بديلا للشناوي ويستقبل هدفا أمام إنيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

غادر أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز مواجهة إنيمبا النيجيري في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد تعرضه للإصابة، ليشارك شريف إكرامي بدلا منه.

ويحل بيراميدز ضيفا على إنيمبا باستاد آلا في إياب الدور ربع النهائي من الكونفدرالية مساء الأحد، بعدما فاز بأربعة أهداف مقابل هدف في الذهاب بالقاهرة.

وتعرض أحمد الشناوي للإصابة بعد مرور 36 دقيقة من عمر اللقاء، ليدفع بيراميدز بشريف إكرامي بدلا منه بعدما كان يفضل الجهاز الفني إراحته في اللقاء.

واستقبل إكرامي هدفا بعد مشاركته بأربع دقائق من تصويبة أطلقها لاعب إنيمبا من خارج المنطقة، أدرك بها التعادل بعدما افتتح إبراهيم عادل التسجيل لبيراميدز.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل (1-1)، ويسعى بيراميدز لتجنب الخسارة بفارق ثلاثة أهداف من أجل تأمين العبور إلى المربع الذهبي للكونفدرالية.

وسيلتقي الفائز من مبارة بيراميدز وإنيمبا في نصف النهائي مع المتأهل من مواجهة الرجاء المغربي وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، بعد انتهاء لقاء الذهاب (1-1).

هدف بيراميدز

إصابة الشناوي ودخول إكرامي

هدف إنيمبا