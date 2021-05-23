في بيان رسمي.. اتحاد جنوب أفريقيا يدين الإساءات ضد موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أدان اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم، الإساءات التي تعرض لها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأول من قبل بعض مشجعي نادي ماميلودي صنداونز.

وحل الأهلي ضيفا على صنداونز أمس السبت في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، وتعادل الفريقين بهدف لكل منهما بيتأهل الفريق الأحمر إلى منافسات نصف النهائي مستفيدا من فوزه في لقاء الذهاب بهدفين دون رد.

وقبل المباراة، تعرضت حافلة الأهلي التي كانت تقل اللاعبين وبيتسو موسيماني مدرب الفريق لسيل من السباب والشتائم، الأمر الذي أحزن موسيماني، وعلق عليه عقب المباراة.

وأصدر الاتحاد الجنوب أفريقي بيانا رسميا تعهد خلاله بالتحقيق في الأمر ومقاضاة الجناة.

من جانبه قال تيبوجو موتلانثي المدير التنفيذي للاتحاد الجنوب أفريقي، "هؤلاء الأفراد لم يسيئوا للمدرب بيتسو موسيماني فحسب، بل أفسدوا سمعة البلد، وبناء عليه فإننا لن ندخر جهدا في التعرف على هؤلاء الأفراد وإنزال أقسى العقوبات على الجناة".

واضاف: "لقد قدمنا بلاغًا عاجلاً للأمن وسننتظر أيضًا بلاغًا من النادي، سنتعامل مع هذا الأمر بما يستحقه من سرعة وجدية، ولا يمكننا أن نتسامح مع هذا".

وأتم: "موسيماني هو سفيرنا".