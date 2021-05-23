عمر رضوان يوضح لمصراوي حقيقة إصابته بالرباط الصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد عمر رضوان، حارس مرمى الجونة المعار إلى أسوان حتى نهاية الموسم، أن الآشعة التي أجراها أظهرت إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة وليس قطعًا في الرباط الصليبي.

وقال رضوان، في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه يحتاج أسبوعين فقط للعودة إلى الملاعب من جديد والمشاركة بشكل طبيعي مع أسوان.

وأضاف: "انزعجت من شائعة إصابتي بقطع في الرباط الصليبي التي ترددت عبر وسائل الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية".

وأتم حارس أسوان مؤكدًا: "خبر إصابتي بالرباط الصليبي ليس له أساس من الصحة".